快訊

獨／巴戈驟逝 哥巴箭：他過了一個開心年，走得很安詳

資深藝人巴戈驚傳癌逝 享壽67歲

陽明交大首屆周年校慶 校長：希望磨合溝通走得更穩健

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
國立陽明交通大學迎來首屆週年校慶，今天於交大校區舉辦校慶典禮，並與陽明校區、台南校區與宜蘭附醫進行直播連線。圖／陽明交大提供
國立陽明交通大學迎來首屆週年校慶，今天於交大校區舉辦校慶典禮，並與陽明校區、台南校區與宜蘭附醫進行直播連線。圖／陽明交大提供

國立陽明交通大學迎來首屆周年校慶，今天在交大校區舉辦校慶典禮，並與陽明校區、台南校區與宜蘭附醫進行直播連線。校長林奇宏說，感謝行政團隊的戮力以赴及校友先進的支持建議，使兩校在磨合、溝通達到共識的過程中走得更穩健。

林奇宏指出，首次的陽明交大校慶活動格外有意義，今年以「融合」作為主軸，串聯交大、陽明、台南與宜蘭校區，展現校區間齊心共融又互相尊重的慶祝儀式。

陽明交大合校後在THE世界大學排名與QS世界大學排名均向前邁進，校內有99名教師躋身世界前2%科學家之林；科技部未來科技獎、傑出技術轉移貢獻獎與產學小聯盟計畫件數皆居全國大學之冠，在在展現陽明交大邁向頂尖的實力與展望。

陽明校友總會理事長莊人祥說，過去一年陽明交大推動了不可能的任務，性格、文化截然不同的學校重新組合，必定會面對無數個磨合，這是必經過程，校友總會會是學校最有力的後盾。

禮上先後由學生合唱團演唱陽明大學與交通大學校歌，再由管科系校友、資深音樂人黃國倫導聆、主唱合校紀念歌《超越》。黃國倫說，期盼《超越》連結兩所學校，有共同的情感、共同的願景、共同的期盼，放下歧見、兩校合一。

陽明交大指出，兩校合校後校區範圍廣大，風景特色各有不同，特別在校慶期間舉辦「來迺陽明交大水所在」活動，只要在台北、新竹、台南、宜蘭共計8校區36個校園秘境景點打卡拍照，就有機會獲得獎勵，鼓勵學生尋訪校園之美，加深對校園的熟悉度及認同感。

另外，19日將於陽明校區舉辦傑出校友頒獎典禮，11名傑出校友中，6名畢業於原交通大學，5名畢業於原陽明大學，分別在電子資通訊及公衛醫療領域扮演台灣社會的中堅份子，奠定台灣科技產業與防疫基礎；包含聯發科總經理陳冠州、中華電信執行副總經理林榮賜、合肥晶合集成電路董事長蔡國智、頂峰資產管理有限公司董事長劉助、環境保護署署長張子敬、新北市衛生局長陳潤秋、台中市衛生局長曾梓展、新竹馬偕醫院院長翁順隆、高雄市醫師公會楊宜璋醫師、台北護理健康大學校長吳淑芳、台北榮總內科部主任唐德成。

陽明交大 衛生局 台南

延伸閱讀

影／施振榮提議、黃國倫主唱 陽明交大周年紀念曲上架

HBL／天龍地虎合轟40分 金甌破陽明不敗之身

中興、中山大學申請設後醫系獲准 陽明交大擬跟進

寇乃馨返台隔離還帶貨直播 黃國倫曾代播賣女性內褲

相關新聞

泰晤士報世界最佳年輕大學排行 亞大私立大學第1

英國泰晤士報高教特刊公布「2022世界最佳年輕大學排行」，亞洲大學世界排名第116名、全台第2名，私立大學第1名。

台積電破天荒招募政經博士人才 清大設立政經學院育才

台積電（2330）開出「商業情報分析師」職缺，破天荒招募有美中台關係以及政治經濟學背景的政治學或國際關係相關博士，已吸引...

躋身全球！清大獲亞洲第一面STARS大學永續金質標章　

STARS是國際知名的大學永續評比系統，參與評比的全球一千多所大學中，只有137所學校獲得金質標章，其中一所就是國立清華...

影／施振榮提議、黃國倫主唱 陽明交大周年紀念曲上架

陽明交通大學今天在交大校區舉辦校慶典禮，校方發表紀念曲「超越」，這首歌由宏碁創辦人施振榮倡議，管科系校友、資深音樂人黃國...

全國唯一！宜蘭大學休閒農業公費班 念4年書還能領39萬

國立宜蘭大學智慧休閒農業進修學士學位學程正在招生，這是由農委會補助的公費專班，除了念書4年期間免學雜費，前3年共6個學期...

學歷太高被男友媽嫌棄 網友熱議男友這種反應才要快逃

昨天是西洋情人節，不少夫妻情侶歡度佳節，卻也有人為了感情苦惱不已。一位就讀頂大的女研究生在1111人力銀行TUN大學網「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。