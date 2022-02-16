陽明交大首屆周年校慶 校長：希望磨合溝通走得更穩健

國立陽明交通大學迎來首屆周年校慶，今天在交大校區舉辦校慶典禮，並與陽明校區、台南校區與宜蘭附醫進行直播連線。校長林奇宏說，感謝行政團隊的戮力以赴及校友先進的支持建議，使兩校在磨合、溝通達到共識的過程中走得更穩健。

林奇宏指出，首次的陽明交大校慶活動格外有意義，今年以「融合」作為主軸，串聯交大、陽明、台南與宜蘭校區，展現校區間齊心共融又互相尊重的慶祝儀式。

陽明交大合校後在THE世界大學排名與QS世界大學排名均向前邁進，校內有99名教師躋身世界前2%科學家之林；科技部未來科技獎、傑出技術轉移貢獻獎與產學小聯盟計畫件數皆居全國大學之冠，在在展現陽明交大邁向頂尖的實力與展望。

陽明校友總會理事長莊人祥說，過去一年陽明交大推動了不可能的任務，性格、文化截然不同的學校重新組合，必定會面對無數個磨合，這是必經過程，校友總會會是學校最有力的後盾。

禮上先後由學生合唱團演唱陽明大學與交通大學校歌，再由管科系校友、資深音樂人黃國倫導聆、主唱合校紀念歌《超越》。黃國倫說，期盼《超越》連結兩所學校，有共同的情感、共同的願景、共同的期盼，放下歧見、兩校合一。

陽明交大指出，兩校合校後校區範圍廣大，風景特色各有不同，特別在校慶期間舉辦「來迺陽明交大水所在」活動，只要在台北、新竹、台南、宜蘭共計8校區36個校園秘境景點打卡拍照，就有機會獲得獎勵，鼓勵學生尋訪校園之美，加深對校園的熟悉度及認同感。

另外，19日將於陽明校區舉辦傑出校友頒獎典禮，11名傑出校友中，6名畢業於原交通大學，5名畢業於原陽明大學，分別在電子資通訊及公衛醫療領域扮演台灣社會的中堅份子，奠定台灣科技產業與防疫基礎；包含聯發科總經理陳冠州、中華電信執行副總經理林榮賜、合肥晶合集成電路董事長蔡國智、頂峰資產管理有限公司董事長劉助、環境保護署署長張子敬、新北市衛生局長陳潤秋、台中市衛生局長曾梓展、新竹馬偕醫院院長翁順隆、高雄市醫師公會楊宜璋醫師、台北護理健康大學校長吳淑芳、台北榮總內科部主任唐德成。