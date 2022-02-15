「姐姐上台大」她成績最好只到交大 遭父母勸阻上大學

大學學測剛落幕，一名女網友在《Dcard》上以「父母無理的不讓我上大學」為標題PO文表示，父母因為她預估的成績「最好只能到(陽)交大」，力勸她將家中的教育資金讓給考上台大的姐姐，自己則去工作，讓她氣到發文：「怎麼可以這樣」。

女網友表示，學測後一家人在飯桌上吃飯，因為今年和同齡的姐姐都是剛學測完準備選大學的高中生，待姐姐吃完飯後，父親突然冒出驚人之語：「妹妹阿，爸建議你不要上大學了，我跟你媽本來就不打算幫你付大學的學費，只會讓姐姐去唸大學，而且你應該知道姐姐的成績比你好吧？人家可以唸台大耶！你就直接去找個工作吧！書讓姐姐還繼續唸好嗎？」讓她聽到時完全傻眼。

緊接著換媽媽冒出驚人之語：「反正不是去台大的通常都不會太好！所以不如讓你姐姐去台大唸書，妳再去找工作做，養活自己，人家姐姐跟我說不用給她生活費！我跟你爸也只付她的學費而已，妳聽話好不好？」

原PO認為：「上(陽)交大又不是很爛還是怎樣，憑什麼只讓姐姐唸大學」，「就只因為我不是台大，而姐姐是台大？這樣就我沒資格上大學嗎？」因為當下實在太太生氣，原PO便直接邊哭邊回：「怎麼有你們這種父母！」然後飯都還沒吃完就回房閉關。

PO文曝光後，不少網友認為：「那代表你以後工作也不用給孝親費，過年紅包1600即可」，有網友鼓勵她一定要念下去，「女工程師超讚的好不好，不管用什麼方法都要去念，(陽)交大資工出來屌打一堆人，學貸給他背下去，畢業第一年要是公司很不錯，搞不好年終就直接還掉了，不要怕」。

原PO最後連四次更新文章後表示，謝謝網友們的建議，她會在畢業後開始打工，大學時也會選擇用家教方式半工半讀。有網友說姐姐是「既得利益者」、「裝好心」，原PO也澄清「和姐姐的感情很好，姐姐也承諾，若父母有給她生活費也會分她。她還說，姐姐在滑手機時看到了她的PO文，她也想澄清大家對台大不同科系的誤解：「哲學系還是有好工作的好嗎？」

面對有網友留言質疑她的貼文是創作文：「整篇看起來很創(作)，考得上台大的家庭大多經濟不差，而且父母的腦袋大多正常」。她則回應：「我能理解，畢竟我的家庭狀況本來就不常見，不知者無罪」，現在「已經跟父母鬧翻了」。