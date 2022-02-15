高師大學生修高大課程 寄信問成績反被指教「貴校教育」

不同的大學跨校選修已成常態，然而近日有名高雄師範大學的學生在Dcard發文表示，自己寄信給跨校修課的高雄大學學務處詢問成績，反遭對方噴了一波還被戰校，「我真的很不爽，想請問這位教授是鐵飯碗嗎？為什麼講話可以這麼不尊重人？」底下網友則分成兩派，為原PO及老師說話。

就讀高師大的原PO描述，她跨校選修高大的課程，由於成績一直尚未送達，只好主動詢問學校的行政單位，卻慘被當皮球互踢，不論是教務處、學務處、系辦，或是高大授課老師均無果，於是google搜尋高大學務處，傳Email給一個看似學務長的人，信件內容寫道「到現在我們學校還沒收到我的成績，麻煩能請詢問一下，流程跑到哪裡了呢？」想不到對方除了表明成績並非業務範圍，更在結尾直言「所以，不知道您寄信過來是要做什麼呢？還是，這是源自貴校的教導呢？」

原PO看到後立刻回信，「我是在高雄大學學務處找到你的資料！並不是故意亂傳」，並接著開嗆「你講話也不用這種態度，謝謝你」、「你就回覆不是你負責的就好？講話那麽酸，很厲害嗎」。老師接著反擊高師大的學生難道不會分辨學務處與教務處的差別，「很驚訝您在高師大有受過教育嗎？寄錯信件連道歉都不會，好厲害，好棒棒，給您鼓鼓掌」。最後原PO氣得要老師不要遷怒於他，「今天情人節或許你有不開心的事，但我沒有啊，不知道老師的禮貌從哪裡學的，嚇到我了」。

文章一出，有網友挺原PO，指責老師的確出言不遜，「雖然同學可能真的不小心找錯人，但是教授的言辭非常的不當！讓人懷疑這真的是教授應該說出的話嗎？」、「老師第一封信扯東扯西，扯到貴校的教導幹嘛」、「好想知道是哪位老師，代替老師跟您說聲抱歉」、「就算學生說話有點不禮貌了，但是跟一個孩子一樣一般見識真的有失師長的職責，更何況今天狀況還是根本不是自己的學生只是寄錯信這種小事」。

但也有人認為原PO找錯人在先，且一開始的語氣讓人感受到不耐煩，「半斤八兩吧，你也是奇耙，教務處的事情你找去學務處」、「看起來就像是有點生氣質問，但又不能太沒禮貌，所以假裝一下禮貌的感覺」、「只有我覺得寄信的格式很奇怪嗎？寄信又不是訊息聊天」；即使原PO事後解釋自己高中大學不是在台灣就讀，文法造詣本就很差，不是故意如此，仍有網友不領情，「根本從來沒有人說教授是對的，但你也不能以此為藉口，不是所有人要包容你的失誤」。

高師大學生寄信給高大學務處詢問跨校修課成績竟遭反嗆。圖擷自 Dcard

高師大學生寄信給高大學務處詢問跨校修課成績竟遭反嗆。圖擷自 Dcard