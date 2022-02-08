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6：5險勝！氣象學者陳泰然任文大新董座掌百億校產

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
文大董事會選出陳泰然為第19屆董事長。圖／文化大學提供
文大董事會選出陳泰然為第19屆董事長。圖／文化大學提供

文化大學學生人數約3萬，且校產逾百億元，在私立大學中規模龐大，董事會主導權受外界關注。創校董事長張鏡湖2019年過世後，董事會陷入鬥爭，以張鏡湖女兒張海燕為首的家族派，和校友董事代表無法達成共識，董事長懸缺至今。今開會選出董事長，也就是前台大副校長、氣象學者陳泰然。

文大董事會因懸缺過久，教育部日前透過法律程序官派陳泰然任臨時董事長，並要求他主導會議，直到選出新董事長，而今天就是決選日。據了解，陳泰然在會前就有意願角逐董事長，但家族派也推派白省三為代表，希望能掌權，最後陳泰然獲6票出線，白省三獲5票。

文大董事會名單也令人耳目一新，在私校中，罕見納入公立大學代表，包括台大校長管中閔、成大校長蘇慧貞都兼職董事。整體而言，本屆董事包括陳泰然、王寶輝、白省三、蔡政文、彭誠浩、張海燕、管中閔、蘇慧貞、吳清基、黃永琛及周燦德等11人，任期自今年1月17日起至2026年1月16日止。

陳泰然透過文大發表3點感言，他表示，文大董事會由於頂尖派新董事的加入和加持，將「率先轉型、積極轉型」。董事會不僅要善加運用資源，把事情做對、做好、做得有效率，更要做對的事，決定未來的方向和目標。

其次，陳泰然期許文大要「敢於攻頂、邁向頂尖」。他表示，大學的功能不僅是人才培育，也要承擔大學的社會責任和履行公共利益。新的董事會將與文化大學充分合作，帶領文大掃除霧霾，脫胎換骨，邁向頂尖。

陳泰然也說，希望董事會全體董事能「承擔責任、貫徹校訓」。大學要變成偉大，就是要承擔責任。因為責任，所以要貫徹「質樸堅毅」的校訓；因為責任，要會善待教職員工，讓他們適才適所，盡其所能，為學校發展做出貢獻；因為責任，會為學生打造優質學習環境，讓他們不虛此生，入寶山滿載而歸。因為責任，他們會讓文化大學成功轉型，成為大家的大學，成為社會各界所期待的頂尖大學。

文化大學 管中閔

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