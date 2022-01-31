陽交大合校周年／磨合期比想像中長 校長曝最難關卡

國內受矚目的陽明交通大學合校案上路滿周年，合校計畫書原定首年磨合、次年起整合，但首任校長林奇宏接受本報專訪坦言「實際所需的磨合期更長」。兩校間文化差異極大，從校徽到校規，大小事都能成為衝突導火線。他嘗試見招拆招，但無論親自仲裁、折衷雙方意見或不表態，都難徹底擺平師生情緒，是眼下最棘手課題。

陽明與交通大學討論20年，去年2月1日正式合校，外界對合校後的發展寄予厚望，但合校衍生的內憂不斷浮上檯面，比如有教師頻頻指控校內行政主管任務疊床架屋，除校長僅1人，學務長等主管幾乎都逾2人。交大校區12名教授甚至籌組「陽明交大合校關懷小組」，稱要監督林奇宏改善進度。

林奇宏接受本報專訪首度曝心聲，指陽明交大合校時，其中一項「嫁妝」是兩校教師研擬、逾百頁的合校意向書，他想遵循，但現實情況比意向書複雜。舉例來說，原規畫合校首年維持原狀、相互磨合，次年起合體，但實際上兩校相距近百公里，文化差異極大，難在365天內合而為一。

他以屢受詬病的人事編制為例，合校伊始在陽明設一個教務長、總務長，同時也在交大設一個教務長、總務長，兩邊相敬如賓，且彼此學習。陽明有的，交大也想做；交大有的，陽明也想增列，但經費無法因此加倍。

為避免透支，林奇宏主動出手重組人事，增列多名功能性副校長，接著任命副校長兼教務長等一級主管，加速融合。明天起，他取消自己一手發明、統整單一校區業務的「校務長」；3月起再做更大幅度調整，各處室都朝著「1首長、2副手」管理編制走，逐步縮減人事。

但不是每件事都適合獨裁，林奇宏在某些議題上嘗試退一步，折衷兩方意見。

他回顧，合校後校務會議討論最激烈、動用投票表決才拍板的唯一一案，是討論學生作弊該不該記過？交大校區持法家思維，認為應明訂懲處，在校規中載明細節；但陽明主張載明原則即可，其餘保留彈性。在一長、一短的校規法條間，校方選擇維持較短的版本，但開放加上附註，由各院系自訂裁罰基準。

校歌、校徽等涉及文化認同的議題更是令人頭疼，林奇宏選擇直接退出討論。他坦言，最開始校方委由第三方團隊規畫，但有師生不滿意，一大原因是自己常被認定偏袒陽明。於是他宣布暫緩規畫，改開放師生組成小組，由下而上討論，且不設定期限，直到達成共識，再端上檯面拍板。

雖然放慢文化方面的磨合腳步，但談到2022年，林奇宏飛快講出一連串新年新計畫，舉凡醫院動土、興建智慧醫療大樓、整建學生宿舍，以及軟體方面規畫，如發表博雅教育內容、增設學士後醫學系、培育在職人才、強化金融與法律等科系特色，都在他的藍圖中。

縱使路很難走、前方還有許多難關，林奇宏仍肯定合校已發揮1加1大於2的綜效，比如他們結合交大的理工、陽明的醫學專長，以智慧醫療為主題，申請到前瞻計畫經費，數額達2億元是全國次多，高於合校前兩校的總和。

陽明與交大校區也聯手打造智慧醫療服務，從早期只能提供單一元件、儀器，到現在能投入系統研發，並進一步為醫院找出解決方案。

外界監督、質疑的目光，也將持續伴著這所眾望所歸的學校前行。林奇宏坦言校長不好當，但也主動提到、並感謝自己過去掌管衛生局時積累的行政經驗，平靜地說「我挺得住」。