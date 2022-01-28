歐生想續留台學華語卻被趕出境 6校國際長齊轟外交部

外交部2020年起推出「台歐連結獎學金」，今年共有443名來自英、法、德、捷克等 17 個歐洲頂尖名校的精英學生來台學華語，其中不少學生有意在台深造，打算延長交換期限，未料外交部卻要求有意申請續留台灣的學生，必須儘速買機票在3月簽證到期前離境，之後再重新申請獎學金入境。

台灣大學、政治大學、東華大學、中山大學、成功大學、暨南大學等六所國立大學，今日下午齊聲呼籲外交部協助加簽。據了解，已有部分歐洲同學決定「自立救濟」，透過學校發出的就學許可證明文件，成功向學校所在地的內政部移民署入出境管理局申請延長居留，取得加簽證明。反之，乖乖等候外交部行政統一辦理的同學，卻要準備離境。

政大今年共有74名來自歐洲13國的「台歐連結獎學金」學生，其中有49名學生計畫留一整年，另有25位僅申請一學期。政大國合長林美香表示，在這25位學生中，已有4位取得原校同意續留台灣，且願意自費，不會增加政府負擔，政大也視同註冊交換生，卻有部分學生簽證2月8日就到期，遲遲等不到換證。

在台歐生也向林美香轉述，台灣是唯一可學華語的民主國家，而在「台歐連結獎學金」計畫，也讓這些歐洲學生到中小學「大手牽小手」，在台歐生享受跟中小學生的互動。

由於外交部簽證遲未下來，甚至要求在台歐生必須儘速買機票離境。林美香表示，歐洲大學已經開學，若現在要他們返國，他們也無法銜接母國學業。

林美香也說，歐生返國後也來不及在學校附近租房，在台的租金、電話費也都付了，甚至有學生認為是被台灣「遞解出境」，這應該不是政府所樂見。

東華大學今年共有15名歐洲學生，其中7人有意續留台灣，包含愛丁堡大學、倫敦政經學院的學生。副校長兼國際長馬遠榮也說，校方願意支付相關費用，讓這些歐洲學生留下來，遺憾外交部卻告知這群學生必須離境。

馬遠榮也說，花蓮位處偏鄉，中小學生看到外國人都非常高興，他認為，台灣的國際地位相對尷尬，這些歐洲學生喜歡台灣，是很好的國民外交，希望外交部能協助簽證。

中山大學共有70幾位歐洲生，其中5位打算自費續留台灣。中山大學國際長郭志文表示，想續留台灣的歐洲生等不到轉換簽證，即便現在返國，原來的學校也來不及選課，外交部的這項決定恐怕是「適得其反」。

郭志文也說，這5位學生中，有2位已自行前往地方入出境管理局取得新簽證，另有3位同學仍在等候外交部。他也坦言，實在不解外交部為何不行。

實際上，過去也有不少交換生來台就讀一學期，接著又自費續留台灣。馬遠榮表示「這是很常見的case」；林美香也提到，過去確實有類似案例，只不過要需要雙方學校同意，且沒佔用其他學生交換名額。