翻新百年大學的資訊人 北商校長張瑞雄談治校理念

臉上堆滿笑容與誠懇，筆下流露睿智的深思。走在台北商業大學的校園裡，64歲的校長張瑞雄，是一位積極而沉穩的領導者。

八年歲月，讓他為百年北商大翻了一大番，包括領導台北商業大學改大升格、啟用桃園平鎮校區、慶賀百週年校慶、連結歷任校友、推動各類產學聯盟、啟用中和圓通雅筑學生宿舍、註冊率100%等佳績。

談到治校理念，歷任東華大學副校長、台灣觀光學院校長的台北商業大學校校長張瑞雄侃侃而談，回想他初到北商大擔任校長時，外界不無疑問，質疑花蓮來的人能領導百年北商嗎？

翻轉傳統觀念

面對心態保守，思想停留在商專時代的同仁，他強調要有大學的視野與格局，除了加強教學研究，也要擴大與外界交流。他的「走出校園、廣結善緣、爭取資源」的十二字口號，帶領習於一成不變的團隊，積極參加校際比賽、提升學校能見度、爭取各種資源補助，把傳統與僵化的校園經營得虎虎生風，奪得許多獎項。

「北商是個老學校，招生從來不是問題，以致大家比較沒有危機感，」張瑞雄說。要讓老店新開，就要用到許多溝通、協調、傾聽的領導方式。張瑞雄說，校長的工作無所不包，面對教授的自主性、國立大學人事上的限制，能改革的空間非常有限，但做校長最重要的是提供師生一個努力的目標、方向。經過多年磨合，大家漸漸習慣了這位劍及履及、很想做事的校長，整個行政團隊熱烈地動了起來。

以數位科技的商管

如何凸顯北商的優勢？張校長說，北商是所有大學最後改制的，在大學評比時不論SCI論文數、產學合作與專利等的人才與資源完全無法跟北科大、台科大競爭，資訊專業出身的張瑞雄校長於是發揮資訊科技結合商校，轉型為數位科技的商管學校。

張瑞雄常說，北商大要培養「大人物」，大是指大數據，人是人工智慧，物是物聯網。他非常重視數位轉型，希望學生了出校門都具有專業加資訊的雙軌能力。因此學生在校期間必須學會寫程式、會做海報、能上台報告，成為業界喜歡晉用的人才。

他任內陸續開設「金融創新學分學程」、「大數據微學程」、「金融科技學分學程」、「數位防制洗錢學分學程」、「AI應用微學程」、「互動科技微學程」等，並於資管系下新成立「人工智慧與商業應用碩士班」，全力推動資訊教育。

經歷驚濤駭浪

可以想見的是，七年多治校過程，必然歷經多次驚濤駭浪？

張瑞雄回憶，第一次震撼教育發生在103年，馬英九總統原定要出席8月1日北商大改制大學的掛牌典禮，誰知前一天7月31日發生了高雄氣爆事件，所有的準備都泡湯。

當年年底，適逢學校一百周年校慶，為了補償北商大，馬總統決定前來參加，在滴水不漏的維安下，想不到竟發生了一位同學在典禮中站起來嗆學校的插曲，現場面面相覷，這在「溫良恭儉讓」的北商校園是非常不尋常的尷尬場面。

原來學生抗議的是位在首善黃金地段的學校，無法提供足夠的學生住宿。他的訴求學校聽見了，經過張瑞雄積極的協調，終於在中和圓通寺附近找到建地，跟建商合建圓通雅筑宿舍，提供三百多個床位，提供部分遠地生、外籍生跟女同學住宿。

被周刊爆料

另一件幾乎讓張瑞雄萌生退意的打擊，是兩年前周刊忽然爆出他一大堆「醜聞」，包括佔用宿舍、用人不當、花錢惹議。引起大批電視台來到學校採訪，可謂「好事不出門，壞事傳千里」，當時的街談巷議不但影響北商的名譽，也重創張瑞雄。他除了立刻搬家、返還宿舍，還要面對一連串教育部、調查局、檢察官的追查。

「我一度想辭職，覺得這麼辛苦，換得這樣的後果，是否值得？」張瑞雄回顧事件過程說，雖然事情可能出在處理事情被校內老師誤解，許多提供周刊的數字資料也移花接木、不實指控（如，出國考察30多萬被汙衊為500多萬）。

記者問到，如果下次再遇到這樣的抉擇，你會怎麼做？「為了學校好還是會做應該做的事，雖然我付出很大的代價，但既然事情必須做處置，如果我投鼠忌器，同仁也會覺得校長沒有擔當吧？」

不後悔的抉擇

後來雖然法官不起訴，事情也已平息，該說明的也都說明了，但由於周刊的報導還是留在網路上，不了解的人難免還是對他存疑。對此，張瑞雄肯定的說：「我做的是對的事，不怕被抹黑，事實上，教育界朋友、北商大校友都知道我的為人。」隨著時間推移，他也越來越看開了，畢竟不招人忌是不可能的，以後小心謹慎還是重要的。

歸納八年來的治校心得，張瑞雄說，做一個國立大學的校長，首先要多多跟教職員與同學溝通；其次EQ要好，不能生氣；第三，凡事不能堅持己見，遇到同仁與你意見相左時，不要硬幹，必須耐心溝通，或是調整方向；第四，能對外爭取資源，鼓勵老師們去各個部會提計畫，也可以多跟校外廠商合作。

技職專班的突破

張瑞雄舉例說，在他任內最突破的是，把產業引介到校園來開課，除了爭取社會上失學卻有專業者來上課成為北商校友，也可以為學校增加許多資源。像他創新開設的「多層次傳銷」在職專班，一度引發老師懷疑，認為學校在教老鼠會；教育部也派人來關切，結果反映口碑很好。

隨後他還開設夜市專班、超商專班、電器專班、演藝人員專班，授課內容都是正規的，學生也都是在社會上有成就的人，增加業界的企管知識。

治校成果斐然

綜合張瑞雄任內的成就，公關室提供的資料包括：1.教部認證北商大註冊率100％，名列109學年度公立技專之冠；2.畢業生獲企業主肯定 輔導就業成效卓越，據1111人力銀行歷年「僱主最愛畢業生調查」調查，北商大在「財經」與「管理」學群領域皆名列全國第一；3.推動資訊教育，特別是鎖定人工智慧、大數據、雲端、電子商務等等國際趨勢領域進行人才育成。

4.全國性競賽中，商設系自成立後便兩度獲得德國紅點設計獎，也在投資app獲200萬創業基金；會資辯論隊更是「會計菁英盃辯論比賽」奪冠常勝軍；國商系連年榮獲B2B跨境電商競賽總冠軍、商創系團隊獲多工智能燈獲金獎、2019全國電腦稽核賽也由會計資訊系奪冠軍寶座、數媒系獲2020義大利「怪誕影展」最佳動畫片、資管系在2020年ITSA全國大專校院程式設計極客挑戰賽榮獲第一名等等。

簽訂策略聯盟

5.自103學年度起，積極與各大專院校、高中職學校簽訂策略聯盟，橫向與大學締約，縱向與高中職連結，將技職體系人才養成計畫建立更完整。截至110年4月為止，大專院校共計18所、高中職學校共計23所，總共簽訂41所。

6.結合運資策會、保發中心、中衛發展中心、財政資訊中心、國家中山科學研究院等簽署策略聯盟，也與臺北市立大學、國立臺北護理健康大學共組「臺北專業大學聯盟」；並透過學校「金融科技研究中心」與臺灣大學、政治大學、臺北大學、高雄科技大學、東吳大學、普匯金融科技結盟產學合作，成立「AI金融科技聯盟」。

專業會生鏽？

7.成立三大跨領域研究中心，包括「金融科技研究中心」、「商業智慧研究中心」及「數位設計研究中心」，分別與金融機構、智慧零售與物流及數位製造設計產業合作，培育相關人才，也促進人工智慧的進階發展等七大項。

行政做久了，資訊專業是否就生鏽了？張瑞雄笑著說，一定要多多閱讀啊，他透露，為什麼多年來都不間斷為聯合報、中國時報與台灣醒報寫文章(去年底才出版了他的作品集)，就是寫出閱讀與思考的成果，讓他對業界動向不致脫節。

給教育主管的建言

問到擔任高等教育校長十多年，對教育主管單位有些甚麼建議？他回答三點，第一是多給資源，第二是鬆綁大學學費，第三是減少更改課綱與考制。

他解釋說，在台灣資源最豐富的台大，一年經費一百多億，但是中國大陸的清華、北大一年經費六、七百億，還是用人民幣算，可見台灣各所大學經費都少得可憐，光靠大家的努力，如何與世界上的大學競爭？

政府如果不能大筆投資高等教育，至少也要鬆綁各校的學費，我們的大學不比國外差，為什麼學費比美國、日本、香港都便宜？他說，教育部應該信任大學，盡量減少「指導」(如，設立雙語大學)。

至於課綱修改問題，張瑞雄說，根據統計，大學理工科系退學的很多，為什麼學生滿心高興考進理工科系卻被當？張瑞雄說，不是他們不用功，主要是教育部塞了很多課程進國、高中，像母語課程等等，以至於高中生物理、化學、數學學習時間被擠壓，導致高中生的程度越來越差，上了大學，微積分、工程數學都跟不上。



「下一代變笨，就是國力的消退。」張瑞雄嘆道。

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