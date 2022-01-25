85所學校栽種太空種子 成果展中興大學登場

中興大學徵選85所學校栽種太空種子，入選決賽的34所學校今天舉辦成果展，有些太空種子發芽率低，有些需在光度強的環境下得以明顯表現，未來可持續討論，推廣太空生物學教育。

中興大學發布新聞稿表示，中興大學與國家太空中心舉辦「與太空旅行種子相遇」活動。85所學校參與栽種，入選學校領到種子後，自行發揮創意設計試驗，並將種子種植過程的觀察結果繳交書面報告及海報，由興大農資院專業審查委員群評比後，選出34校入圍決賽進行口頭報告。今天舉辦決賽以及成果展，由佳冬高農、台中市立大墩國中、屏東市仁愛國小奪各組冠軍。

佳冬高農種植姬蝴蝶蘭，原本預期上過太空的姬蝴蝶蘭種子會長得比較快速且漂亮，實種結果卻發現，種子受到宇宙輻射等影響，種子發芽率低、原球體外觀畸形、無長出根毛現象，推測種子在貯運過程中保存溫度不佳，影響到姬蝴蝶蘭種子活力下降，也間接造成無法發芽現象。

台中市大墩國中經歷3個月栽種，發現上過太空的台灣藜種子發芽率無明顯差異，但番椒的發芽率低一些，太空種子在營養生長及開花結果階段皆優於對照組，其特性與優勢需要在光度強的環境下才得以明顯的表現，推測太空種子對於光度逆境的環境變動較為敏感。

中興大學農業暨自然資源學院去年參與國家太空中心與日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）的亞洲種子計畫 （Asia Herb in Space, AHiS），將上過太空的番椒、姬蝴蝶蘭及台灣藜種子提供給國中及高中團隊種植研究。