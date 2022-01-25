陽明交大攜手台科大簽訂合作備忘錄 跨校佈局智慧產業

因應5G通訊、AIoT物聯網發展趨勢，台灣科技大學與陽明交通大學今天簽訂「學術交流與合作協議書」以及「合作備忘錄」，未來將深化兩校校際合作，包含學術合作、教師合聘，同時結合雙方優勢，就新世代通訊與感測技術進行相關技術研發合作，共同布局未來智慧服務相關產業。

台科大校長顏家鈺表示，智慧服務的發展和應用很廣，產業對人工智慧、物聯網、通訊技術的人才需求也很高。台科大多年來透過豐沛的研究能量，協助業界研發、技術支援及服務，陽明交大則在智慧應用服務領域有深厚的研究與產業合作能量，相信雙方進一步的合作能帶動臺灣智慧服務產業發展與人才培育。

陽明交大校長林奇宏表示，陽明交大與台科大在相關領域皆已深耕多年，且都長期和產業界有緊密的合作關係。今日簽訂的合作備忘錄，除了加強兩校在學術合作、教師合聘，以及研究發展上的交流與合作，也就雙方原有的優勢及資源，進一步投入在新世代通訊與感測技術，以提升未來智慧技術服務。

台科大產學長楊成發表示，台科大在無線通訊、網路、物聯網、人工智慧及數位等領域，多年來結合創新研究與產業應用也建立了深厚基礎，並已成立「無線通訊與電磁相容技術研發中心」、「物聯網創新中心」、「人工智慧研究中心」、「前瞻智能影像暨視覺技術研究中心」、「數位發展研究中心」等校級研究中心，可針對上述五大技術領域與陽明交大進行緊密合作，同時結合相關產業界，建立前瞻關鍵技術。

陽明交大校務長李大嵩說，陽明交大在網路、通訊、智慧物聯網及人工智慧領域深耕多年，已成立「前瞻網路技術研發中心」、「毫米波智慧雷達系統與技術研究中心」、「前瞻科技與系統學術研究中心」、「物聯網智慧系統研究中心」、「電腦視覺研發中心」，累積許多關鍵技術及應用服務經驗。

陽明交大與台科大建立合作夥伴關係，李大嵩表示，將以五個研究中心，發展「無線下載技術與天線量測技術研發及實驗場域」、「先進雷達技術」、「國防通訊與感測技術」、「智慧物聯網(AIoT)應用」、「人工智慧視覺技術」等五大技術領域，加速雙方先進技術的合作及研發，並將一流研究成果導入各項實務應用。