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感念大體老師獻身醫學教育 義守大學辦感恩追思會

中央社 / 高雄22日電

為紀念大體老師直到生命的最後一刻，仍然繼續奉獻社會、提供教學解剖使用的精神，義大醫學院舉行啟用暨感恩追思儀式，學生與家屬一同追憶大體老師生平、感念他們的大愛。

義守大學今天透過新聞稿表示，今年有陳朝樑、陶永年、王成良和張可欣4位大體老師為醫學無私奉獻，在生命走到盡頭後，選擇用大愛的方式遺愛人間。學校在昨天舉辦啟用暨感恩追思儀式，有醫學系、學士後醫學系和學士後中醫學系師生共同參與。

在追思會前，學生逐一拜訪大體老師家屬，將大體老師生平事蹟和想說的話，藉家屬的轉述製作成紀錄影片，並邀請家屬出席儀式，一起透過影片追思、分享大體老師的生前故事。其中，陳朝樑生前說，死亡是一個生命轉入另一個生命，透過捐贈大體，以不同的方式延續生命的精彩；陶永年則在70歲時簽署「器官捐贈」、「大體捐贈」，他要用自己的身體成為醫學院學生的知識寶庫。

大體老師王成良生前就熱愛行善助人，在義大醫院治療期間堅持保持身體的完整性，希望離開人世後捐贈大體、讓醫學院學生解剖，協助他們增長醫學知識。樂觀的張可欣，一直是丈夫背後那股溫柔堅定的力量，她在生病時就決定捐贈大體，希望未來世界可以減少病痛。

義守大學校長陳振遠感謝大體老師在走過精彩生命歷程後的無私奉獻，和家屬成就的宏大悲憫，陳振遠也分享，曾有大體老師在生前說「寧可自己身上多被劃幾刀，也不願學生將來在病人身上劃錯刀」，勉勵醫學院同學認真學習，才能落實大體老師的大愛。

會中不少醫學院學生因大體老師的故事動容、頻頻拭淚，場面隆重感人。醫學院學生代表蔣慈芳說，非常謝謝將身體貢獻給醫學教育的大體老師，雖然沒有言語的對談和眼神交會，但大體老師們的奉獻讓他們學到最寶貴的一課，他們心中的大愛和正向力量，更賦予莘莘學子醫學以外的人生養分，大體老師的裡與外，都是最撼動人心的教育。

義守大學表示，為了感謝所有大體老師的奉獻，若有捐贈者的直系親屬就讀義大，將提供學雜費全額補助。

醫學院 義守大學

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