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亞洲大學AI教學表現亮眼！再推元宇宙、量子教學

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
亞洲大學連續八年榮登國際百大排行。圖／亞洲大學提供
亞洲大學連續八年榮登國際百大排行。圖／亞洲大學提供

創校20年的亞洲大學，2021年辦學績效表現亮麗，連續第8年分別榮登泰晤士報等4大國際百大排行，國內排行名列前茅，為國內進步最快的最年輕大學。亞洲大學校長蔡進發說，校方三年來推動AI教學與應用，參加AI競賽共囊獲85個大獎，成效顯著，將再推出「元宇宙」與量子教學，培育學生成為AI職場達人。

亞大寒假「2022 AI醫療專題實作營隊」吸引全台各地高中生踴躍參加，將於下周培訓四天。愛奇智慧科技（AI4Kids）與台大、亞大在北、中舉辦營隊，讓高中生見識AI與大數據，如何影響台灣未來的醫療與照護領域。

蔡校長說，AI人工智慧與智慧醫療極具發展趨勢，亞大有附屬醫院，結合資電、醫健、護理學院，打造智慧醫療、照護。上月亞大與亞馬遜AWS創設「智慧醫療大健康產業」雲創學院，每年將培育亞大、中醫大二千名中亞聯大學生，為台灣及全球輸送源源不斷的智慧醫療產業人才。

蔡校長指出，亞大AI學院與微軟、台灣AI學校，及台達、遠傳、趨勢科技等合作，以亞大醫院為基地，打造AI+五G安全智慧醫療場域；在管理、創意設計、人文等學院，應用大數據、人工智慧、物聯網、金融區塊鏈跨領域學習與運用，設立「中部金融科技人才培訓基地、六大網路經營創業平台、創意設計發明中心等，讓學生實作與創業，提升全球就業力。

AI 亞洲大學

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