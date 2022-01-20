就想上台清交！高中弟餐餐猛吃「海苔青椒」 超悲劇下場曝光

為考上理想的第一志願，有些學生或多或少有「迷信」，例如考前絕不剪指甲，因為擔心自己「智慧」被剪掉，又或者鉛筆會削超尖，只因怕自己會「粗芯」。近日就有一名學測生為考上台清交而狂吃「海苔青椒」，最後到醫院就醫掛號，引發熱議。

108課綱首屆大學學測21日登場，有些考生面對大考都有緊張感，深怕考不好無法進入理想第一志願，因此會寄託小迷信、都市傳說，來緩和情緒。

原PO在PTT發文透露，朋友的弟弟為了上台清交，一周餐餐都吃海苔和青椒（因與校名讀音相似），結果在學測前一天發生拉肚子、腹瀉的症狀，最後緊急去醫院掛號，原PO無奈地說，「已經要考試了，請問我該怎麼安慰這個弟弟？」

貼文一出，許多網友紛紛表示，千萬不要因為迷信而傷身體，尤其在學測前一天就醫實在得不償失，「用這種方式，看來上清交堪慮」、「哈，人家是抬一抬青椒就可以了，還吃勒」、「勸他還是早日放棄」。