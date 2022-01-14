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暨南大學校園傳食物中毒 35學生疑吃鴨肉飯腹瀉

中央社 / 南投14日電

國立暨南大學出現疑似食物中毒案件，校方今天指出，從1月12日起陸續有同學因吃校內餐廳鴨肉飯後拉肚子，截至今天上午8時為止，已有35名學生腹瀉，已通報衛生單位處理中。

國立暨南國際大學秘書室秘書莊宗憲今天上午接受中央社記者電話訪問時表示，學校餐廳區分為餐廳區及自助餐區，發生問題的店家位在餐廳區，業者除販賣鴨肉飯外，也有賣炒飯等餐點，但目前只有吃鴨肉飯的學生出現腹瀉狀況。

暨南大學指出，截至今天上午8時為止，已有35名學生疑因吃下鴨肉飯後出現腹瀉狀況，校方已依規定進行校安通報，食物檢體也已留存，並通知南投縣政府衛生局處理。

暨南大學表示，校方也已在校內公告，請若有腹瀉狀況的教職員工生前往校內門診中心或相關醫療院所就診，取得醫療證明。

至於提供餐點的廠商，暨南大學指出，也已進行預防性停業；如果有學生因拉肚子而影響到期末考，也會請教務處調查，協助同學進行補考。

衛生局 拉肚子 食物中毒

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