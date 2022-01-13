蔡英文睽違4年再度出席大學校長會議 揭高教4方向

全國大專校院校長會議今、明兩天在雲林科技大學展開，蔡英文總統繼2018年後，再度出席會議，她致詞表示，政府鼓勵各大學發展個別特色，並已推動產學創新條例修法，至今已成立5所半導體學院；政府也促進技職教育發展，投資64億成立實作基地育才。她鼓勵各大學配合2030雙語國家政策，拓增英語課程，提升人才競爭力。

大學校長會議2020年、2021年都因新冠肺炎疫情停辦，蔡英文總統致詞表示，她一直在檢討自己，為何此會議這麼久都沒有來邀請她，原來是沒有舉行。疫情帶來許多改變，謝謝在座各位大學校長配合各項措施落實防疫，並彈性調整授課方式，全力保障學生學習權益，繼續守住疫情防線。

蔡英文總統說，大學校長會議對高教發展有重大意義，今年以「邁向特色大學：新時代、新責任、新人才」為主題，而教育部推動高教深耕計畫，正是在鼓勵各大學發展個別特色，找到辦學優勢和特色，改變教學現場，讓學生進行跨領域學習、和社會職場銜接，大學也在過程中落實社會責任。餐飲系學生推動長輩共餐活動，落實健康飲食，正是特色教學的實例。

蔡英文總統表示，政府已完成產學創新條例修法，學界和業界將更緊密，最近也傳出核准第五所半導體學院的好消息，未來希望成立其他領域的產業學院，如人工智慧、智慧製造、金融等其他領域。

蔡總統也說，政府促進技職教育發展，培育學生以技術力走向世界。目前配合國家六大核心戰略產業，投資64億元成立實作基地，培育產業所需人才。

蔡英文總統說，政府推行2030雙語國家政策，鼓勵各大學開設雙語課程，擴大境外招生，並創造多元學習環境，為學生開創更廣闊的生涯發展。她也期待此會議代表，能在會議得出結論後，與她面對面討論會議結論，讓台灣人才更有競爭力、台灣的產業立足國際。