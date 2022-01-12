勸君莫讀醫學系！前輩曝醫界前景堪憂 時薪和服務業一比哭了

過去醫生懸壺濟世加上高薪的高社經形象，許多考生立志考上醫學系踏入醫界，成為人人稱羨的「白袍天使」。不過，PTT上卻出現一位醫學系畢業的前輩點出當前醫界的種種窘境，大嘆「勸君莫讀醫學系」，引起熱烈討論。

原PO表示，畢業後醫師訓練從選科別開始就是場惡夢。他分析急診住院醫師薪水雖然高很多，但礙於目前缺不多加上醫療環境嚴峻，各家醫院招生慘兮兮；相較之下，最夯的家醫科則是人人喊搶，除了早早訓練完就可開業，未來更有機會成為「泛外科系」，再經短暫受訓就可以執行醫美手術。

提及目前疫情之下最需要的內科，由於訓練過程繁瑣、壓力又大，該受到的待遇遠不及出去動動醫美手術，原PO以中山附醫內科輪訓時的薪水來算，月薪87000元、工時291小時的計算下，時薪竟僅有298元，相較速食店大夜班的時薪223元，也僅多了75元，即便未來有機會當上主治醫師，屆時可能也僅剩「10萬保衛戰了」。

原PO指出，現在醫師KOL（意見領袖）那麼多，不外乎就是本業難賺，要幫自己打知名度、兼職副業代言產品才能維持一定的收入。然而即便工作辛苦，衛福部也不見得體貼醫界，訂定各種政策、法規「搞醫界」，甚至還要被非醫師的「公衛幫」，如前衛生署長楊志良去年疫情期間對醫師的酸言酸語。

不過原PO也表示，發這篇文章的意義並非故意製造恐慌，而是讓高中生不要有不切實際的幻想。確實相較其他行業是高薪，但想賺大錢醫師絕對不是最好的選擇，未來也可能面臨流浪醫師的窘境，並給出三大建議：一、做好當流浪醫師或是月薪10萬甚至更低的準備；二、有背景保證能上皮復眼骨整（家）科別；三、真想走醫療，唯一只推牙醫。