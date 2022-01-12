與4記憶體廠合作 長庚大學設記憶體專業學程

培育記憶體人才，長庚大學工學院今與旺宏、南亞科、晶豪科及鈺創四家記憶體廠簽訂產學合作契約，並且成立記憶體專業學程的碩士班，長庚大學記憶體專業學程規畫提供40多名高額獎學金，每位碩士生可獲得約新台幣80萬元獎學金（含學習津貼）外，還可獲得畢業後的就業機會。湯明哲並透露，長庚大學將加碼4年提供500萬元獎學金的博士計畫。

長庚大學校長湯明哲表示，一般提到 IC 晶片或半導體產業，很少人會想到記憶體晶片也是影響電子產業發展的關鍵元件，台灣半導體產業就業市場30萬人，每年成長率超過10%，隨著5G、AI運算、電動車及電子產品應用多元化，記憶體的表現已成為不可或缺的功能項目。

湯明哲表示，未來台灣記憶體產業預計投資超過一兆元擴充產能，以滿足長期消費需求，因此對於記憶體設計及製程人才的需求日益迫切，大學教育不要忽略記憶體產業的人才缺口。

因此，長庚大學規畫設置「記憶體專業學程碩士班」，期望藉由四間公司優異產業實力結合長庚大學校內資源，匯集交流雙方頂尖技術、增加學子於社會上的競爭力，將好人才、好技術留在台灣，同時提升產業質量、增加相關研發量能、培養高階專業人才。