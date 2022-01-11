海大馬祖育苗有成 助養裙帶菜、淡菜、赤點石斑

不少人想要從事司法工作都會選擇去念法律系，但有一位網友分享，自己在念讀法律系的幾年裡面，就覺得有好多事情很難跟家人朋友解釋，便將這些難以解釋的事情，用王力宏的「你不知道的事」這首歌改編，藉此抒發自己的心情，引起不少網友笑翻留言。

2022-01-10 21:59