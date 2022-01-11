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海大馬祖育苗有成 助養裙帶菜、淡菜、赤點石斑

中央社 / 連江縣11日電

海大馬祖校區為馬祖育苗有成，連江縣長劉增應與海大前校長張清風今天參觀海大馬祖養殖基地，針對海洋研究結合地方養殖裙帶菜、淡菜、赤點石斑魚進行產銷發展規劃。

國立台灣海洋大學馬祖海洋生物研究中心與連江縣政府合作，已陸續為地方海洋物種育苗，包括裙帶菜、淡菜、赤點石斑等海洋生物苗種。連江縣長劉增應與海大前校長張清風、海大日本籍客座教授小河久朗參觀實驗室，了解海大研究以結合後續地方產業發展。

任內推動馬祖校區海洋研究的海大前校長張清風表示，海大日本籍客座教授小河久朗因喜愛馬祖，將裙帶菜研究、海藻養殖知識提供給在地，因馬祖海域水質營養豐富、溫度合宜，適合培育裙帶菜，今天已發放首批裙帶菜苗給漁民掛養，預計今年3月下旬可收成，並持續推動地方研究。

小河久朗表示，裙帶菜養殖相較魚蝦養殖成本低，屬短期低量投資卻具可多重利用，除了曬乾加工販售食用，裙帶菜的褐藻醣膠（Fucoidan）成分可作為癌症輔助治療保健食品，也可以製成飼料養殖海膽、鮑魚，並製作為農地有機肥料，提供地區耕地使用。

連江縣長劉增應今天帶領教育處長陳冠人、產發處漁牧科長賴文啟參觀海大研究。劉增應表示，未來將結合地方新興養殖發展，其中赤點石斑經濟價值高，產發處將考察相關區域，依島嶼環境規劃培育赤點石斑，並研擬裙帶菜和淡菜後續產業、延伸加工運用不同領域，並結合教育推廣。

海大 馬祖

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