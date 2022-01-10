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讀法律系的苦沒人懂！男改編「王力宏經典神曲」引網共鳴

聯合新聞網 / 綜合報導
不少人想要從事司法工作都會選擇去念法律系。 圖／ingimage
不少人想要從事司法工作都會選擇去念法律系。 圖／ingimage

不少人想要從事司法工作都會選擇去念法律系，但有一位網友分享，自己在念讀法律系的幾年裡面，就覺得有好多事情很難跟家人朋友解釋，便將這些難以解釋的事情，用王力宏的「你不知道的事」這首歌改編，藉此抒發自己的心情，引起不少網友笑翻留言。

原PO在Dcard上以「你不知道的法律系同學」為題發文說明，自己在讀法律系的這幾年間，有很事情很難跟家人朋友解釋清楚。他舉例道，他們不知道我花了多久才弄懂並學會三段論證、看著判決裡滿滿的中文卻無法理解的無力感，更不知道自己背了多少條文、學說見解、實務判決，為了念了多少書，熬了多少夜。

他補充道，法律除了背起來以外，還要了解各家學說、努力地想了解什麼叫做溫暖富有人性的文字。因此，原PO便改編了王力宏的「你不知道的事」這首歌，藉此抒發自己內心的想法。

此文一出，便有許多同系的網友紛紛留言回應，「看到那種以為懂中文就懂法律的直接原地中風」、「聽到別人說啊法律系不就背條文就好會氣到中風，後來聽習慣了也懶得跟人家解釋什麼」、「還有人會以為，我們什麼法條都記得起來，很愛抽考來說個民法第987條（舉例）是什麼，當你答不出來還會被鄙視說：欸法律系不都要把每一條法條都背熟嗎？誰跟你說的！連教授都不太可能每一條都記熟，更遑論學生」。

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