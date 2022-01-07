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金大建築系辦穿戴裝置展演 學生玩創意走秀超精彩
金門大學建築學系日前舉辦設計成果展演活動，主題為「身體的容器-身體穿戴裝置」，學生們透過對植物的觀察與描繪，從植物的葉、花、果、枝幹等生長特徵做為穿戴裝置的設計發想，將2D的圖面描繪，逐步轉化爲3D穿戴模型，並製作為成品，不少學生都說很有趣。
這項成果展，學生經植物描繪、特徵分析、圖繪抽象化、構圖幾何轉化等設計歷程，將2D的圖面描繪，逐步轉化爲3D穿戴模型，參與者都是大一新生，全班學生共分為4組，每組有10分鐘的表演劇情，分別為：永遠都是好朋友、年獸、War of Century 、勇與妒，展演過程中，學生們發揮巧思、創意，將自身的穿戴裝置賦予一個特殊劇中角色，並搭配音樂的不同節奏與旋律變換中，進行一場充滿令人驚艷、讚嘆與原創性的展演。
金大建築系主任張旭福表示，此次設計挑戰，包含以較為環保的紙板材做為模型製作的主要材料，結合卡構與榫接的建構系統，建構出適合身體穿戴的裝置模型。此次穿戴裝置展演活動，充分的展現豐富的設計想像能力與活潑可愛的一面，每位學生發揮了個別的設計獨創能力與模型製作的技巧，同時又能展現團隊合作的精神，共同創作出一場既生動又充滿樂趣的音樂展演戲劇。
金大校長陳建民表示，該校建築學系非常強調學生的設計理論與實作能力，並強化在地和多元融入的創新元素，參加國內外競賽也多次屢獲大獎的肯定，歷屆畢業校友的工作表現已為業界楷模，足證金大在設計領域的成就。
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