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培育建設人才 陽明交大、台灣世曦簽署產學合作備忘錄

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
國立陽明交通大學由校長林奇宏與台灣世曦董事長施義芳簽署產學合作備忘錄，雙方宣示共同培育基礎建設人才、深化雙方研究合作。圖／校方提供
國立陽明交通大學由校長林奇宏與台灣世曦董事長施義芳簽署產學合作備忘錄，雙方宣示共同培育基礎建設人才、深化雙方研究合作。圖／校方提供

國立陽明交通大學培育眾多優秀工程人才，今天由校長林奇宏與台灣世曦董事長施義芳簽署產學合作備忘錄，雙方宣示共同培育基礎建設人才、深化雙方研究合作，為推動優質公共工程及國家基礎建設貢獻心力。

陽明交通大學土木學系強化學生實作能力，除了原本的暑期工程實習外，109學年起增設「學期工程實習」，以全學期實習，增進土木工程實務能力，大學部也採全英語學位學程，必修課程67學分全英文教學，選修課也逐步朝向全英文，培養學生競爭力。

林奇宏說，陽明交大長期在土木、建築、運輸工程、防災與資通訊等領域培養出許多菁英人才，投入國家各種基礎與民生建設之發展。此次與台灣世曦簽署合作備忘錄，將針對創新性土木、機電、智慧運輸、交通工程、AI、物聯網等領域，共同討論研究合作項目，以及實習合作與人才交流機制，也將一流研究成果導入各項實務應用。

施義芳也稱許，陽明交大是我國培育工程人才的第一把交椅，每位畢業的同學都是即戰力，不僅理論扎實，實務技術上也相當熟練。目前台灣世曦來自陽明交通大學的人才約占7%，希望藉由此次深化合作，讓更多陽明交大人加入台灣世曦的行列。

施義芳也強調，台灣世曦不僅參與國內許多重大建設，在工程品質亦屢獲大獎肯定，去年更再度獲得肯定，榮獲勞動部第15屆優良工程金安獎。而台灣世曦除了堅持推動優質公共工程，也積極投入職業安全衛生工作，營造友善工作環境。

校方指出，過去陽明交大與台灣世曦已有產學交流與合作經驗，近期更研發人工智慧在高精地圖產製之自動化技術，此次與共同簽署產學合作備忘錄，可更進一步加廣各種領域之技術產學合作，共創雙贏。

陽明交大 實習 陽明交通大學

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