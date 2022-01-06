培育建設人才 陽明交大、台灣世曦簽署產學合作備忘錄

國立陽明交通大學培育眾多優秀工程人才，今天由校長林奇宏與台灣世曦董事長施義芳簽署產學合作備忘錄，雙方宣示共同培育基礎建設人才、深化雙方研究合作，為推動優質公共工程及國家基礎建設貢獻心力。

陽明交通大學土木學系強化學生實作能力，除了原本的暑期工程實習外，109學年起增設「學期工程實習」，以全學期實習，增進土木工程實務能力，大學部也採全英語學位學程，必修課程67學分全英文教學，選修課也逐步朝向全英文，培養學生競爭力。

林奇宏說，陽明交大長期在土木、建築、運輸工程、防災與資通訊等領域培養出許多菁英人才，投入國家各種基礎與民生建設之發展。此次與台灣世曦簽署合作備忘錄，將針對創新性土木、機電、智慧運輸、交通工程、AI、物聯網等領域，共同討論研究合作項目，以及實習合作與人才交流機制，也將一流研究成果導入各項實務應用。

施義芳也稱許，陽明交大是我國培育工程人才的第一把交椅，每位畢業的同學都是即戰力，不僅理論扎實，實務技術上也相當熟練。目前台灣世曦來自陽明交通大學的人才約占7%，希望藉由此次深化合作，讓更多陽明交大人加入台灣世曦的行列。

施義芳也強調，台灣世曦不僅參與國內許多重大建設，在工程品質亦屢獲大獎肯定，去年更再度獲得肯定，榮獲勞動部第15屆優良工程金安獎。而台灣世曦除了堅持推動優質公共工程，也積極投入職業安全衛生工作，營造友善工作環境。

校方指出，過去陽明交大與台灣世曦已有產學交流與合作經驗，近期更研發人工智慧在高精地圖產製之自動化技術，此次與共同簽署產學合作備忘錄，可更進一步加廣各種領域之技術產學合作，共創雙贏。