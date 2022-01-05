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驚傳女學生不幸事件 台大致學生公開信曝光

今天是小寒！習俗及4大禁忌曝光 打掃恐致整年衰敗

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驚傳女學生不幸事件 台大致學生公開信曝光

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
台大前年底發生多起學生不幸事件，學生情緒課題備受關注，台大除增聘專輔人力，本學年度也正式成立學輔中心。本報資料照片
台大前年底發生多起學生不幸事件，學生情緒課題備受關注，台大除增聘專輔人力，本學年度也正式成立學輔中心。本報資料照片

台灣大學第二活動中心昨傍晚驚傳墜樓意外，1名女學生被發現倒臥在活動中心3樓平台，緊急送醫後仍不治。校方證實此事，並表示已針對相關師生啟動輔導關懷。校方今天上午也向全體台大生發表公開信，內文提及學務處提供校園事件的安心諮詢服務，包含個別諮商、安心諮詢、安心團體、安心小站、學輔中心等。但也有台大生說，每當不幸發生，校方總是會寄出辭藻華麗的公開信，但信件的實質作用，則受人質疑。

實際上，台大前年底發生多起學生不幸事件，學生情緒課題備受關注，台大除增聘專輔人力，本學年度也正式成立學輔中心，增至學輔專員與導師制度相輔相成，補強校園三級防護網。根據台大規畫，目前在社科院、法律學院、管理學院、生農學院設置學輔專員，文學院、電資學院正在規畫中，待制度穩定後會在各學院各設置一名學輔專員，除此之外，台大也建立「學習調整制度（校園生活支持方案）」，給予學生相應支持。

●台大致學生信件全文

親愛的同學們：

濕冷的天氣、期末將至，加上令人難過的消息在網路上流傳，讓臺大人無法掩飾心中的擔憂與失落。我們的心像繃緊的弦，稍有風吹草動，便不住作聲；又或者食不知味、寢不覺安，心情低落、煩躁焦慮。我們都一樣，因為我們一起經歷著所發生的一切。

面對這些事，我們有很多不明白。幸好，我們有彼此為伴。一同在思索中理解，在理解中相互扶持。即便世界痛吻我們，我們仍然攜手報之以歌，等待藏在烏雲之後的些許光亮。

我們可以先照顧好自己。要照顧你的心，得先照顧好身體：規律的作息與飲食、適度地運動，才有力氣做想做的事情。如果你願意的話，看到受苦的同學、困難的朋友，我們可以彼此作伴、分享自我在當中的感受，讓沈重的感受慢慢舒緩，體會平淡而真摯的情感。

讓我們結伴同行，也在必要的時候尋求幫助，系上師長、學輔專員、心輔中心的老師們也都關心著你。如果你對自己的情緒或行為感到不舒服或相當擔心，或者是情緒行為已經對課業、家人/親密關係形成干擾，可以尋求校內心理輔導資源的協助。

這幾天，學務處也特別提供校園事件的安心諮詢服務：

1. 個別諮商：

透過穩定的諮商，心輔中心老師們可以陪著你梳理自己的情緒與想法，也探索因應困境的策略。網路預約初談，預約網址：https://my.ntu.edu.tw/counsel/index.html

2. 安心諮詢：

若這幾天同學們因著校園事件，感覺難受，心輔中心現場提供安心諮詢服務。

開放時間：1/5-7 （週三至週五）9:00~17:00

地點：心輔中心

3. 安心團體：

有時候身邊的人和我們有類似的經歷與感受，如果有機會讓我們分享一下，也許我們可以成為彼此的支持。

時間：1/6~7（週四、週五）12：30-14：00

地點：心輔中心多功能室

4. 安心小站：

1/5週三開始在第二活動中心302設置安心小站，提供同學簡短聊聊的機會，並學習如果照顧自己的感受。

時間：1/5~7（週三至週五）10：00-16：00

地點：第二活動中心302教室

**以上服務會依學生需求調整，請同學隨時參考心輔中心最新消息**

5. 學輔中心：

學輔中心提供六個學院的駐點服務，同學可就近走入專屬空間與學輔專員聊聊，或上網預約。預約網址點我

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台灣大學第二活動中心昨傍晚驚傳墜樓意外，校方今天上午也向全體台大生發表公開信，內文提及學務處提供校園事件的安心諮詢服務。圖／讀者提供
台灣大學第二活動中心昨傍晚驚傳墜樓意外，校方今天上午也向全體台大生發表公開信，內文提及學務處提供校園事件的安心諮詢服務。圖／讀者提供

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