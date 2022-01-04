台南市醫和長榮大學合作 打造智慧醫療與健康平台

台南市立醫院和長榮大學今天簽署合作備忘錄，產學聯手打造智慧醫療新紀元及跨領域健康服務平台，提升在地整體醫療照護品質。

長榮大學董事長黃仁村和校長李泳龍、秀傳醫療體系總裁黃明和、台南市立醫院院長蔡良敏，今天在長榮大學簽署合作備忘錄，攜手共創醫療與健康產學新能量。

台南市立醫院發布新聞稿指出，台南市立醫院和長榮大學未來合作面向，包括醫療無人機發展、長期照顧發展、社區健康發展、醫療資訊大數據分析、創意健康飲食發展與應用等智慧健康研發與經營管理面向。

另外，市醫和長榮大學將進行雙方在職人員進修、醫療專業師資邀聘、學生實習，期盼共同打造跨領域健康服務平台。

蔡良敏表示，市醫長期投入社區健康促進活動，積極發展長期照顧服務，且重視醫療品質的提升；這次雙方合作，市醫將提供實習場域，讓學生融合理論與實務，並積極建立各類產學合作模式，聚焦智慧健康研發，透過產學合作提升醫療品質與價值。

李泳龍說，市醫是長榮大學護理系及醫務管理系學生重要的實習機構；雙方簽約後，學術研究方向更融入醫療產業趨勢，瞄準精準健康產業跨領域相關議題，包括「精準營養及健康促進創新」、「精準醫學或智慧醫材」、「智慧醫療」，開創新的價值。