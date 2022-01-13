STU橫山USR融貫高教深耕理想與實踐

文／盧圓華．樹德科技大學特聘教授、橫山USR計畫主持人、文化創意數位內容技術研發中心主任

橫山USR綠色內涵整體實踐行動計畫起源於燕巢大學城區域，閒置營區活化為目的的市府委託參與式先期規劃案。樹德科技大學（Shu-Te University，簡稱STU、樹科大）室內設計系自1997年創系以來，即啟動空間場域實踐型規劃設計專題。第一屆畢業生〈臺南．家具產業博物館設計案〉，曾獲得教育部「2001年全國技專院校學生實務專題製作競賽」建築類首獎。這一實務創新導向的頂石課程規劃，設定在技職教育融貫產學和社會的空間環境活化再利用理想。同樣地，高雄燕巢．橫山共創基地作為橫山USR計畫的首要實踐場域，即為104學年度樹科大室內設計系畢業設計專題，並持續投入發展至今。

橫山USR計畫起源與構想

跳脫傳統建築系、室設系、景觀系畢業設計的紙上設計、模型設計。構想如何在空間規劃設計頂石課程（Capstone Course）進行中，讓學生透過實務實作以體知內化必要的「空間內容」，並延伸「實構築」這件事。105級室設系畢籌會會長江子敬，選擇「橫山營區」作為畢業專題設計的實踐基地。畢業典禮結束當天脫下學士袍，十多位應屆畢業生們換上自有的藍色連身工作裝──以「熱血青年」自許的木工實作工班；不論男女生頂著溽暑大熱天熱情地投入實構築，也奠立今日所見橫山共創基地101房舍建築首發營造點整備空間。

2015年高雄市政府跨局會議中倡議──「自造者城市」（Maker City），利基於高雄市以工業立都的發展歷程。市府都發局選擇荒廢7年的燕巢橫山營區為標的，設定在高雄學園／燕巢大學城的大學院所系，共同參與營舍建築的空間活化再利用。是年11月都發局社造科啟動「高雄市燕巢大學城參與式規劃基地活化先期計畫」案，樹科大設計學院秉持當代設計4.0發展趨勢下，社會設計、社區設計潛在跨界與跨域協力合作營造機會，率先投入大學社會責任精神的實踐行動。橫山USR團隊成員曾執行2012至2017年農委會水土保持局的農村再生多類型計畫案，累積多年南高屏農村再生培根計畫、PCM專案管理計畫、亮點軸線計畫經驗。這群夥伴於2018年開始銜接橫山USR計畫萌芽型、2020年進階深耕型。

2017年暑假樹科大設計學院和日本東京明星大學設計學部（西本剛己部長）的互訪國際交流研習營，開學後銜接樹科大室設系大三「建築與室內設計（III）」課程，設計題目：2017橫山USR──STU．MSU「向大師致敬」──在地跨域．接軌國際。8位授課老師個別帶領14至15位分組學生，並領養一棟營舍建築。以「大師駐營」名號進行環保創意微裝修，策劃建築藝文大師主題展覽。從廢墟中重生的建築藝文大師主題展行動方案，協力投入單位包括：高雄市政府都市發展局、高雄市建築師公會、高雄市空間藝術學會、面前埔社區發展協會、金山社區發展協會等。

2018年橫山USR國際設計工作坊，齊聚STU設計學院系所、高雄學園／燕巢大學城夥伴學校菁英學生，在芬蘭Professor Lily Diaz-Kommonen、英國Professor Tilak Dias、新加坡Professor Nanci Takeyama、中國楊超教授等名師指導下，進行深度創作與交流。

聯立校務發展計畫建構3創平台

橫山USR以設計學院7系4研究所2學位學程基礎，對應樹科大中長期發展計畫的四個校務發展構面──優質化、特色化、多元化、國際化，以及學校研究發展處──南高屏三環區域的USR和產學發展方向。策略規劃兼容燕巢及其周邊行政區面臨的五大問題：1.斷鏈產業的有效鏈結、2.人口減少下的閒置空間活化、3.國民教育對應大學資源重構、4.高等教育人才對應地方需求、5.跨級產業聯立設計創業創價機會，以實踐六大計畫目標：1.CAD 3力有效鏈結地方斷鏈產業、2.活化優化人口減少化的閒置空間、3.重構大學資源和國民教育體系、4.落實高等教育人才為地方所用、5.南高屏三環區域亮點與軸線營造、6.跨級產業聯立應用設計3創永續發展機制。

STU設計學院自2000年成立以來，設定「培育具創新研發與企劃執行能力之高等設計人才」為學院使命。實務上來看，具備「服務設計」（service design）知能與經驗的學生，比較有機會自我鍛練上述創新研發、企劃執行能力。臺灣歷史上，78年來的建築與設計教育（以國立成功大學建築系及其前身為例），至今難免停留在假設性規劃設計題目，及其紙上設計、模型設計方案與表達。受到國內設計教育資源和社會結構侷限，這一理想亟待突破且需要跨界一起努力！因此，透過橫山USR計畫平台，走出校門進入實踐場域，以CAD 3力美好且務實解決地方問題。在近中長期的循環增進中，逐年累積綠色創生行動方案，具體實踐UN SDGs聯合國永續發展目標。

有鑒於此，橫山USR專案辦公室成員，在過去執行校內一級研發單位──文化創意數位內容技術研發中心基礎，以及設計學院的微型創業課程推動經驗上；策略規劃以「服務設計」為核心價值倫理（value ethics）的「橫山3創服務中心」。由CAD 3力──創造力、美學力、設計力所共構的創新動能，延伸成「創新．創價．創業」3創服務設計中心。對應STU校務發展計畫、設計學院院務發展計畫，調理出橫山USR計畫雙主軸，主軸I.「橫山3創服務設計中心」、主軸II.「燕巢教育創夢系統」。計畫主軸I：包括七類有機聯屬的行動方案構面—1.場域實作、2.主題工坊、3.專題論文、4.設計競賽、5.品牌認證、6.產學合作、7.政策創新。為了能夠發揮橫山3創服務設計平台，跨界、跨域與跨校的功能，首先籌設產學研發合作人才資料庫建置，同時搭配STU設計師協會和橫山勇士聯盟（燕巢橫山舊營區退除役官兵，投入社會與職場打拼所形成的新勢力）。橫山USR綠色創生雙軸聯立組織圖，如圖一。

在CPR協作定位責任中融貫高教深耕四構面

燕巢地區在107年國家發展委員會的地方創生政策中，屬於優先推動區之一。這背景因素，也反映此地的活化創新之迫切性！106、107年教育部的「高教深耕」新政，涵容四個構面：1.落實教學創新及提升教學品質、2.發展學校特色、3.提升高教公共性、4.善盡大學社會責任。這時候以設計學院為主體的橫山USR計畫推動，為能有效融貫高教深耕四構面，突破單一計畫的侷限而朝向跨界協力模式；因此在城鄉發展3元動力結構中，導入CPR協作定位責任推動機制，如圖二。

橫山USR計畫的「綠色內涵」整體實踐，本意現代系統論中整體價值再造理想。盤點地方面臨的非都市計畫範圍內的城鄉發展問題，對應行動計畫六大目標。規劃雙主軸的年度性行動方案，主軸II.燕巢教育創夢系統，透過跨校共識營活動重構大學資源和國民教育體系為目的。長期投入燕巢國中、6+1所小學於少子化之後，校園閒置空間的優化、改善與形塑，具體營造校園新亮點並發揮學校特色。例如：燕巢國中專科樓與合唱音樂廳、燕巢國小紙圖書館、金山國小穿堂好望角、鳳雄國小皮影戲藝文融貫、橫山國小慶祝100週年校歌等。

當代綠色設計、經濟、美學、工法……等，均屬建構性的系統重塑；對於專家政治中科層制度、分級斷鏈產業活動，若能夠透過規劃設計的技術創新行動方案，即可發揮CAD 3力──創造力、美學力、設計力帶來創新動能，以促活燕巢在地資源與優勢，並外推行動方案。例如，2021年透過跨界跨校合作投入、參與，將燕巢區公所轉置內建國內第一個區級「燕巢願景館」，並結合年度性橫山藝術祭，辦理首屆「燕巢嘉年華」地方節慶、「燕巢綠色創生」主題展活動。

高雄市政府經濟發展局市場管理處拜訪橫山USR專案推動辦公室，合作研議〈鼓山第一公有市場活化案初步規劃──鼓1食驗形象基地營造計畫〉，目的是為沒落中的公有市場帶來「食驗創生新活力」。短短半年多，藉由導入設計實踐課程，並尋求跨界資源與支援。目前已經成功扶持16攤戶1經營者，以及3個舖位的高雄市青創基金補助進駐，接續進行空間環境優化和電商服務的支撐與配套。能夠讓大學學生以「市場－城市」空間，為其大三「公．商．展．演」空間規劃設計投入場域實踐，相信是很寶貴的成長經驗！特別是站在鼓1活化案大模型前的這2位同學，為這一屆系學會會長和副會長，對於一百多位修這一門課學生和全系師生將會帶來正能量。

今年高雄市政府都市發展局邀請橫山USR計畫專案推動辦公室，共同合作研提〈2022燕巢．橫山共創基地空間整備與綠色創生331行動計畫（I）〉（國家發展委員會，111年度「地方創生公有建築空間整備活化」），規劃擴展未來橫山營區的營運範圍。

橫山USR計畫推動的作用與影響

橫山USR綠色內涵整體實踐行動計畫推動上，由校內橫山創意基地的專案推動辦公室，和直線距離200公尺、車行距離900公尺的橫山共創基地內建3創服務設計中心兩處為平台。突破一般個案型KPI績效指標導向的產學合作計畫、官學合作計畫；以有限的計畫經費規模為基礎，集結產官學研法的跨界跨域投入，透過彼此對話機制並形成年度行動方案。以「知識管理．價值創造」理念，圍繞著場域實踐、產學創新活動，進行多層級優質人才培育與增能。目的是藉由主題式方案中的近中長期累積，奠立整合設計4.0的永續發展機制，進階衍生價值創造模式。對應3創服務設計中心的七類行動方案，整體帶來學產應用和技術創新作用，並產生大學投入社會實踐所激盪的學術影響力。

10月28日辦理一場「2021南高區三環區域產官學發展創新論壇（III）：傳產新生VS設計4.0──大學USR 3創永續發展」，結合「南高屏高峰」主題演講和「南高屏三環區域」主題論述兩部分，延伸南高屏三環區域跨界沙龍交流──1.「USR與城市」、2.「食物與城市」、3.「家具與城市」。在這一場會議中，論及如何透過「知識管理」，引發「價值創造」的優質教育理想。在橫山USR計畫推動上，透過產官學跨界跨域論壇，將USR計畫合作夥伴們近期投入的行動方案，整合到這三個綠色創生主題。經由高雄學園／燕巢大學城的各校代表、南高屏縣市政府局處首長、產學夥伴與社區代表，進行各項合作方案階段性成果交流，以利形成跨界共識並延伸後續政策創新。橫山USR南高屏三環區域據點，如圖三。

記得2000年室內設計系1位二技在職專班的學生，在週六下午課堂上突發奇想：「主任，我們上課能不能有錢領？」我當場回應：「真是好主意！」在職學生重新回到校園進修，技職體系教室現場內修課、上課過程與內容，如何助益學生們手頭上執行的設計案、施作工地？這時侯，翻轉教學、學習、實踐、創價等四個構面關係，投入（input）、成果 （output）、效益（outcomes）三者如何成為最佳化的融貫式學程？似乎在高教深耕USR計畫所經營的產、官、學、研、銷五者共構的合作平台上，有機會被我們實現。

大學──「世界善治新樞紐」的社會真實性

教育部「高教深耕」政策自106年試行、107年正式開始，進階為期13年的「教學卓越計畫」；符應20世紀第四季以來，跨領域專業化、知識經濟年代，高等教育國際發展趨勢。誠如本文「在CPR協作定位責任中融貫高教深耕四構面」中述及有關USR──大學社會責任的多元實踐課題，在UN SDGs聯合國永續發展目標對應上；反映了大學院所系學程等學制教育，主動回應社會、生態、環境的專業跨域和知能整合、創價的技術創新上，應有所作為。

回想1810年時，亞歷山大．洪堡（Alexander Humboldt）創立柏林洪堡大學（Humboldt Universität zu Berlin，簡稱HU Berlin )首創人類現代大學，倡議大學「學術自由」、「知識的總和」、「教學與研究合一」價值。211年後的今天，這般大學自持的高度與理想，理論上更容易在這專業跨域、知識經濟的發展趨勢中被實現。原因是當代大學和城市的雙邊關係，更容易連結到區域性、產企業、社群，而形成政府．社區／產企業．大學三元動力結構。

這一部三元結構組成的機器，哪一部分是扮演動力引擎角色？作用為何？今年6月1日教育部USR推動中心，和樹德科技大學橫山USR專案辦公室，共同辦理110年第一場次共同培力活動：「建構大學社會責任夥伴關係及外部資源連結──國家．城市．大學創新治理中實踐USR角色與功能」。倡議「大學──『世界善治新樞紐』」，本校吳英明講座教授以揭櫫USR實踐精神，引發「城市是大學的校園．大學是城市的宇宙」理念。這般新視域到10月28日的南高屏三環區域產官學發展創新論壇，衍生ICUE（I see you and everyday）／造局創能、IUSR（International university social responsibility）／引光治理的想像；歸結在「USR與城市」、「食物與城市」、「家具與城市」三個主題。延續設計學院7系4所2學程3中心的產官學合作計畫，回應傳產新生VS設計4.0──大學USR投入創新．創價．創業3創永續發展，而標定高教深耕延伸大學社會責任真實性。

執行USR的挑戰與成長

執行USR的挑戰程度，真確反應到相關投入個體和團體的成長發展，並且是正相關的經歷過程。超越時下一般產學合作計畫、官學合作計畫中，甲乙雙方律定合約委託關係；USR計畫的執行作業環境，更多是既定主軸下的開放系統──動態、成長、發展、擴增與聯立，足以紮實實踐USR行動計畫。特別是多年期計畫執行過程與成果，能夠循環增進以產生技職高教的學習、成長和社會表現之綜整效益。

離開同溫層、走出舒適圈，成功經驗和實踐成果，帶給所有參與者新的鼓舞力量。過程中，執行橫山USR計畫充滿挑戰，相對地成長與成就隨之到來！共同投入的計畫主持人團隊、計畫經理與專員、特約兼職合作夥伴、公協會組織與產企業合作夥伴、燕巢大學城和國民教育體系夥伴；乃至於政府部門和社區夥伴，以及大學部、研究所學生們，在整體計畫架構下以不同身分受邀或主動投入，且能夠擔負起被予定的角色，著實是不容易的任務。舉例而言，計畫團隊自2015年底投入營造橫山共創基地以來，燕巢區區長在這6年內總數有5位之多。對於計畫執行團隊所規劃的中長期發展計畫內容，也帶來變數和挑戰。所幸，橫山USR計畫組織原本架構在多元支撐體系，以及明晰而有機聯屬的計畫主軸，和推動策略與行動計畫方案。於當代國際間跨域專業發展、知識經濟社會、設計建構實在趨勢下，USR+CSR──CPR協力關係中產生大學和城市的創新治理進化，也融貫高教深耕的理想與實踐。