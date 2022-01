STU橫山USR融貫高教深耕理想與實踐

文/盧圓華.樹德科技大學特聘教授、橫山USR計畫主持人、文化創意數位內容技術研發中心主任

橫山USR綠色內涵整體實踐行動計畫起源於燕巢大學城區域,閒置營區活化為目的的市府委託參與式先期規劃案。樹德科技大學(Shu-Te University,簡稱STU、樹科大)室內設計系自1997年創系以來,即啟動空間場域實踐型規劃設計專題。第一屆畢業生〈臺南.家具產業博物館設計案〉,曾獲得教育部「2001年全國技專院校學生實務專題製作競賽」建築類首獎。這一實務創新導向的頂石課程規劃,設定在技職教育融貫產學和社會的空間環境活化再利用理想。同樣地,高雄燕巢.橫山共創基地作為橫山USR計畫的首要實踐場域,即為104學年度樹科大室內設計系畢業設計專題,並持續投入發展至今。

橫山USR計畫起源與構想

跳脫傳統建築系、室設系、景觀系畢業設計的紙上設計、模型設計。構想如何在空間規劃設計頂石課程(Capstone Course)進行中,讓學生透過實務實作以體知內化必要的「空間內容」,並延伸「實構築」這件事。105級室設系畢籌會會長江子敬,選擇「橫山營區」作為畢業專題設計的實踐基地。畢業典禮結束當天脫下學士袍,十多位應屆畢業生們換上自有的藍色連身工作裝──以「熱血青年」自許的木工實作工班;不論男女生頂著溽暑大熱天熱情地投入實構築,也奠立今日所見橫山共創基地101房舍建築首發營造點整備空間。

2015年高雄市政府跨局會議中倡議──「自造者城市」(Maker City),利基於高雄市以工業立都的發展歷程。市府都發局選擇荒廢7年的燕巢橫山營區為標的,設定在高雄學園/燕巢大學城的大學院所系,共同參與營舍建築的空間活化再利用。是年11月都發局社造科啟動「高雄市燕巢大學城參與式規劃基地活化先期計畫」案,樹科大設計學院秉持當代設計4.0發展趨勢下,社會設計、社區設計潛在跨界與跨域協力合作營造機會,率先投入大學社會責任精神的實踐行動。橫山USR團隊成員曾執行2012至2017年農委會水土保持局的農村再生多類型計畫案,累積多年南高屏農村再生培根計畫、PCM專案管理計畫、亮點軸線計畫經驗。這群夥伴於2018年開始銜接橫山USR計畫萌芽型、2020年進階深耕型。

2017年暑假樹科大設計學院和日本東京明星大學設計學部(西本剛己部長)的互訪國際交流研習營,開學後銜接樹科大室設系大三「建築與室內設計(III)」課程,設計題目:2017橫山USR──STU.MSU「向大師致敬」──在地跨域.接軌國際。8位授課老師個別帶領14至15位分組學生,並領養一棟營舍建築。以「大師駐營」名號進行環保創意微裝修,策劃建築藝文大師主題展覽。從廢墟中重生的建築藝文大師主題展行動方案,協力投入單位包括:高雄市政府都市發展局、高雄市建築師公會、高雄市空間藝術學會、面前埔社區發展協會、金山社區發展協會等。

2018年橫山USR國際設計工作坊,齊聚STU設計學院系所、高雄學園/燕巢大學城夥伴學校菁英學生,在芬蘭Professor Lily Diaz-Kommonen、英國Professor Tilak Dias、新加坡Professor Nanci Takeyama、中國楊超教授等名師指導下,進行深度創作與交流。

聯立校務發展計畫建構3創平台

橫山USR以設計學院7系4研究所2學位學程基礎,對應樹科大中長期發展計畫的四個校務發展構面──優質化、特色化、多元化、國際化,以及學校研究發展處──南高屏三環區域的USR和產學發展方向。策略規劃兼容燕巢及其周邊行政區面臨的五大問題:1.斷鏈產業的有效鏈結、2.人口減少下的閒置空間活化、3.國民教育對應大學資源重構、4.高等教育人才對應地方需求、5.跨級產業聯立設計創業創價機會,以實踐六大計畫目標:1.CAD 3力有效鏈結地方斷鏈產業、2.活化優化人口減少化的閒置空間、3.重構大學資源和國民教育體系、4.落實高等教育人才為地方所用、5.南高屏三環區域亮點與軸線營造、6.跨級產業聯立應用設計3創永續發展機制。

STU設計學院自2000年成立以來,設定「培育具創新研發與企劃執行能力之高等設計人才」為學院使命。實務上來看,具備「服務設計」(service design)知能與經驗的學生,比較有機會自我鍛練上述創新研發、企劃執行能力。臺灣歷史上,78年來的建築與設計教育(以國立成功大學建築系及其前身為例),至今難免停留在假設性規劃設計題目,及其紙上設計、模型設計方案與表達。受到國內設計教育資源和社會結構侷限,這一理想亟待突破且需要跨界一起努力!因此,透過橫山USR計畫平台,走出校門進入實踐場域,以CAD 3力美好且務實解決地方問題。在近中長期的循環增進中,逐年累積綠色創生行動方案,具體實踐UN SDGs聯合國永續發展目標。

有鑒於此,橫山USR專案辦公室成員,在過去執行校內一級研發單位──文化創意數位內容技術研發中心基礎,以及設計學院的微型創業課程推動經驗上;策略規劃以「服務設計」為核心價值倫理(value ethics)的「橫山3創服務中心」。由CAD 3力──創造力、美學力、設計力所共構的創新動能,延伸成「創新.創價.創業」3創服務設計中心。對應STU校務發展計畫、設計學院院務發展計畫,調理出橫山USR計畫雙主軸,主軸I.「橫山3創服務設計中心」、主軸II.「燕巢教育創夢系統」。計畫主軸I:包括七類有機聯屬的行動方案構面—1.場域實作、2.主題工坊、3.專題論文、4.設計競賽、5.品牌認證、6.產學合作、7.政策創新。為了能夠發揮橫山3創服務設計平台,跨界、跨域與跨校的功能,首先籌設產學研發合作人才資料庫建置,同時搭配STU設計師協會和橫山勇士聯盟(燕巢橫山舊營區退除役官兵,投入社會與職場打拼所形成的新勢力)。橫山USR綠色創生雙軸聯立組織圖,如圖一。

在CPR協作定位責任中融貫高教深耕四構面

燕巢地區在107年國家發展委員會的地方創生政策中,屬於優先推動區之一。這背景因素,也反映此地的活化創新之迫切性!106、107年教育部的「高教深耕」新政,涵容四個構面:1.落實教學創新及提升教學品質、2.發展學校特色、3.提升高教公共性、4.善盡大學社會責任。這時候以設計學院為主體的橫山USR計畫推動,為能有效融貫高教深耕四構面,突破單一計畫的侷限而朝向跨界協力模式;因此在城鄉發展3元動力結構中,導入CPR協作定位責任推動機制,如圖二。

橫山USR計畫的「綠色內涵」整體實踐,本意現代系統論中整體價值再造理想。盤點地方面臨的非都市計畫範圍內的城鄉發展問題,對應行動計畫六大目標。規劃雙主軸的年度性行動方案,主軸II.燕巢教育創夢系統,透過跨校共識營活動重構大學資源和國民教育體系為目的。長期投入燕巢國中、6+1所小學於少子化之後,校園閒置空間的優化、改善與形塑,具體營造校園新亮點並發揮學校特色。例如:燕巢國中專科樓與合唱音樂廳、燕巢國小紙圖書館、金山國小穿堂好望角、鳳雄國小皮影戲藝文融貫、橫山國小慶祝100週年校歌等。

當代綠色設計、經濟、美學、工法……等,均屬建構性的系統重塑;對於專家政治中科層制度、分級斷鏈產業活動,若能夠透過規劃設計的技術創新行動方案,即可發揮CAD 3力──創造力、美學力、設計力帶來創新動能,以促活燕巢在地資源與優勢,並外推行動方案。例如,2021年透過跨界跨校合作投入、參與,將燕巢區公所轉置內建國內第一個區級「燕巢願景館」,並結合年度性橫山藝術祭,辦理首屆「燕巢嘉年華」地方節慶、「燕巢綠色創生」主題展活動。

高雄市政府經濟發展局市場管理處拜訪橫山USR專案推動辦公室,合作研議〈鼓山第一公有市場活化案初步規劃──鼓1食驗形象基地營造計畫〉,目的是為沒落中的公有市場帶來「食驗創生新活力」。短短半年多,藉由導入設計實踐課程,並尋求跨界資源與支援。目前已經成功扶持16攤戶1經營者,以及3個舖位的高雄市青創基金補助進駐,接續進行空間環境優化和電商服務的支撐與配套。能夠讓大學學生以「市場-城市」空間,為其大三「公.商.展.演」空間規劃設計投入場域實踐,相信是很寶貴的成長經驗!特別是站在鼓1活化案大模型前的這2位同學,為這一屆系學會會長和副會長,對於一百多位修這一門課學生和全系師生將會帶來正能量。

今年高雄市政府都市發展局邀請橫山USR計畫專案推動辦公室,共同合作研提〈2022燕巢.橫山共創基地空間整備與綠色創生331行動計畫(I)〉(國家發展委員會,111年度「地方創生公有建築空間整備活化」),規劃擴展未來橫山營區的營運範圍。

橫山USR計畫推動的作用與影響

橫山USR綠色內涵整體實踐行動計畫推動上,由校內橫山創意基地的專案推動辦公室,和直線距離200公尺、車行距離900公尺的橫山共創基地內建3創服務設計中心兩處為平台。突破一般個案型KPI績效指標導向的產學合作計畫、官學合作計畫;以有限的計畫經費規模為基礎,集結產官學研法的跨界跨域投入,透過彼此對話機制並形成年度行動方案。以「知識管理.價值創造」理念,圍繞著場域實踐、產學創新活動,進行多層級優質人才培育與增能。目的是藉由主題式方案中的近中長期累積,奠立整合設計4.0的永續發展機制,進階衍生價值創造模式。對應3創服務設計中心的七類行動方案,整體帶來學產應用和技術創新作用,並產生大學投入社會實踐所激盪的學術影響力。

10月28日辦理一場「2021南高區三環區域產官學發展創新論壇(III):傳產新生VS設計4.0──大學USR 3創永續發展」,結合「南高屏高峰」主題演講和「南高屏三環區域」主題論述兩部分,延伸南高屏三環區域跨界沙龍交流──1.「USR與城市」、2.「食物與城市」、3.「家具與城市」。在這一場會議中,論及如何透過「知識管理」,引發「價值創造」的優質教育理想。在橫山USR計畫推動上,透過產官學跨界跨域論壇,將USR計畫合作夥伴們近期投入的行動方案,整合到這三個綠色創生主題。經由高雄學園/燕巢大學城的各校代表、南高屏縣市政府局處首長、產學夥伴與社區代表,進行各項合作方案階段性成果交流,以利形成跨界共識並延伸後續政策創新。橫山USR南高屏三環區域據點,如圖三。

記得2000年室內設計系1位二技在職專班的學生,在週六下午課堂上突發奇想:「主任,我們上課能不能有錢領?」我當場回應:「真是好主意!」在職學生重新回到校園進修,技職體系教室現場內修課、上課過程與內容,如何助益學生們手頭上執行的設計案、施作工地?這時侯,翻轉教學、學習、實踐、創價等四個構面關係,投入(input)、成果 (output)、效益(outcomes)三者如何成為最佳化的融貫式學程?似乎在高教深耕USR計畫所經營的產、官、學、研、銷五者共構的合作平台上,有機會被我們實現。

大學──「世界善治新樞紐」的社會真實性

教育部「高教深耕」政策自106年試行、107年正式開始,進階為期13年的「教學卓越計畫」;符應20世紀第四季以來,跨領域專業化、知識經濟年代,高等教育國際發展趨勢。誠如本文「在CPR協作定位責任中融貫高教深耕四構面」中述及有關USR──大學社會責任的多元實踐課題,在UN SDGs聯合國永續發展目標對應上;反映了大學院所系學程等學制教育,主動回應社會、生態、環境的專業跨域和知能整合、創價的技術創新上,應有所作為。

回想1810年時,亞歷山大.洪堡(Alexander Humboldt)創立柏林洪堡大學(Humboldt Universität zu Berlin,簡稱HU Berlin )首創人類現代大學,倡議大學「學術自由」、「知識的總和」、「教學與研究合一」價值。211年後的今天,這般大學自持的高度與理想,理論上更容易在這專業跨域、知識經濟的發展趨勢中被實現。原因是當代大學和城市的雙邊關係,更容易連結到區域性、產企業、社群,而形成政府.社區/產企業.大學三元動力結構。

這一部三元結構組成的機器,哪一部分是扮演動力引擎角色?作用為何?今年6月1日教育部USR推動中心,和樹德科技大學橫山USR專案辦公室,共同辦理110年第一場次共同培力活動:「建構大學社會責任夥伴關係及外部資源連結──國家.城市.大學創新治理中實踐USR角色與功能」。倡議「大學──『世界善治新樞紐』」,本校吳英明講座教授以揭櫫USR實踐精神,引發「城市是大學的校園.大學是城市的宇宙」理念。這般新視域到10月28日的南高屏三環區域產官學發展創新論壇,衍生ICUE(I see you and everyday)/造局創能、IUSR(International university social responsibility)/引光治理的想像;歸結在「USR與城市」、「食物與城市」、「家具與城市」三個主題。延續設計學院7系4所2學程3中心的產官學合作計畫,回應傳產新生VS設計4.0──大學USR投入創新.創價.創業3創永續發展,而標定高教深耕延伸大學社會責任真實性。

執行USR的挑戰與成長

執行USR的挑戰程度,真確反應到相關投入個體和團體的成長發展,並且是正相關的經歷過程。超越時下一般產學合作計畫、官學合作計畫中,甲乙雙方律定合約委託關係;USR計畫的執行作業環境,更多是既定主軸下的開放系統──動態、成長、發展、擴增與聯立,足以紮實實踐USR行動計畫。特別是多年期計畫執行過程與成果,能夠循環增進以產生技職高教的學習、成長和社會表現之綜整效益。

離開同溫層、走出舒適圈,成功經驗和實踐成果,帶給所有參與者新的鼓舞力量。過程中,執行橫山USR計畫充滿挑戰,相對地成長與成就隨之到來!共同投入的計畫主持人團隊、計畫經理與專員、特約兼職合作夥伴、公協會組織與產企業合作夥伴、燕巢大學城和國民教育體系夥伴;乃至於政府部門和社區夥伴,以及大學部、研究所學生們,在整體計畫架構下以不同身分受邀或主動投入,且能夠擔負起被予定的角色,著實是不容易的任務。舉例而言,計畫團隊自2015年底投入營造橫山共創基地以來,燕巢區區長在這6年內總數有5位之多。對於計畫執行團隊所規劃的中長期發展計畫內容,也帶來變數和挑戰。所幸,橫山USR計畫組織原本架構在多元支撐體系,以及明晰而有機聯屬的計畫主軸,和推動策略與行動計畫方案。於當代國際間跨域專業發展、知識經濟社會、設計建構實在趨勢下,USR+CSR──CPR協力關係中產生大學和城市的創新治理進化,也融貫高教深耕的理想與實踐。