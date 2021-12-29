電機碩士畢業卻重考 男目標「這科系」網秒懂：永遠值得

不少人在選擇大學科系時，都會考慮到未來就業上的問題。對此，便有某位男網友分享，自己認識的朋友明明剛從電機資訊碩士畢業沒多久，卻決定重考「這科系」，讓不少內行網友紛紛直喊「很值得！」

原PO在PTT上以「重考醫學系，值得嗎？」為題發文，表示認識一位青年剛從電機資訊碩士畢業沒幾年，但這名男子近期準備重考醫學系，便讓原PO不解詢問「假設他現在26歲，唸完大概33，再擔任住院醫師跟總醫師，能獨當一面都超過40了，大家覺得這樣的投資，值得嗎？」

問題曝光後，隨即引來兩派網友論戰，一派網友認為，「30歲前考到都划算」、「醫師一出來十萬之後熬過拿專科牌，月收跳到25萬做幾年出去爽爽也有30-50萬，你說值不值」、「在台灣永遠值得」、「考上的話不會太虧吧」、「值得，工程師40歲會發現沒新鮮肝換薪水」。

但也有網友持相反意見，紛紛表示，「假設他順利一次就考上，到考專至少要十年不見了，現在越晚加入鳥事一堆」、「能選的話還是工程師，股票分紅可以提早退休」、「不值得，現在工程師CP比較高」、「現在私碩畢業都進台積電了，三年就快兩百（萬年薪），重考個毛哦」、「不值得，醫生人太多，再加上健保，快要步入律師的後塵了」。