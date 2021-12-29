陽交大教授連署籲教部監院調查 盼終結人事行政亂象

陽明交大合校不到一年，波折卻不斷，繼陽明交大新識別標誌LOGO後風波後，最近又有十多名跨學院教授連署，認為首任校長必須展現學術領導風範，提出學校發展的願景，落實在行動方案上，如今卻事與願違，令人引以為憂。呼籲校方能重視師生聲音，終止人事與行政亂相，並請教育部與監察院深入調查，讓校務回歸正常。

對此，陽明交大回應，短期內學校還是須透過「功能性」人事安排讓任務能順利執行，部分階段性人力編制也會在未來逐步整合；有些「功能性」的主管，則會隨著任務或計畫結束進行組織縮編。

這封連署書提到，合校即將屆滿一週年前夕，校長還在持續任命編制外主管人員，並突發奇想「由副校長兼四長」，教務長及國際長被降級為副主管而辭職，有教授認為這是對當事人極不尊重的做法，因此不得不挺身而出發起連署。

連署教授指出，校長違反「組織規程」，先後自創及任命高達52個編制外主管職銜，種類及數量之多，令人眼花撩亂。相較台大、清大及成大等國內頂尖大學，陽明交大主管人數高達2至3倍，導致人事疊床架屋、組織虛胖及缺乏效率的官僚文化的泥沼中。

而編制外的「校務長」位高權重，一人之下眾人之上，統籌校區一般行政，主持主管會報，核閱公文，實務上等於原兩校之「校長」，卻又兼任公司獨立董事，是否妥當自有公評，唯此惡例一開，何以維繫校務正常運作？

此外，有一些系所主管反應，想要見到校長必須逐級呈報，每一層級又都像是幽靈關卡，提出的方案隨時可能遭到否決。

連署書質疑，校長任命自己的學生當研發主管，又恣意大肆封官晉爵，以校務基金廣發主管津貼，假借校長的權力圖利行政團隊，另校長遴選委員7名教師代表中，有3人擔任校長指派的行政要職，授與受兩者似都欠缺利益迴避的高度警覺性，難脫瓜田李下之嫌。

雖校長兩度發表公開信，強調部分職務是任務型編制與任用，但無法平息校內不滿情緒，且校方沒有檢討改進，因此透過連署呼籲校長依校內組織規程行事，並籲請教育部、立法院與監察院善盡監督責任，終止人事與行政亂相，讓校務運作早日回歸常軌。

這份連署書的共同連署人，包括工學院王彥博、理學院吳金典、人社院林珊如、資訊學院林盈達、工學院林健正、管理學院林義貴、資訊學院邱維辰、理學院洪慧念、客家學院許維德、理學院莊振益、工學院蔡春進、劉典謨。連署書也同步寄給校長林奇宏和前校長張懋中及吳妍華等人。