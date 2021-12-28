46個碩博班招生掛蛋、台大也入列 大學主管回應了

教育部今天公布110學年大專校院註冊率，頂尖大學共6個碩、博士班招生掛蛋，包括清華大學全球營運管理研究所碩士班、台灣大學語言學研究所博士班、成功大學奈米積體電路工程博士學位學程等。整體而言，110學年共32個博士班招生掛蛋、14個碩士班、29個學士班招生也掛蛋。

根據教育部統計，110學年博士班招生掛蛋的系所包括台灣大學語言學研究所博士班、綠色永續材料與精密元件博士學位學程博士班，成功大學奈米積體電路工程博士學位學程博士班，中央大學經濟學系博士班、材料科學與工程研究所工學博士班、電機工程學系產業博士班、機械工程學系工學博士班、工業管理研究所博士班等。

台大今年有兩個系所碩博士班招生掛蛋，台大研究生教務組主任陳每表示，語言所博士班雖沒招到新生，還是有人報考，最後沒有考生錄取，主因在於所學非常專精，需要具備高門檻的外文能力；至於綠色永續材料與精密元件博士學位學程博士班，是由工學院攜手企業合辦，105年度成立迄今僅5年，算是很年輕的博士班，今年是首度出現沒新生的情況。

陳每說，這兩個碩博士班系所尚不至於裁撤，不過適逢少子化衝擊，碩博士班招生名額確實都會依照各自招生情況來調控。

成功大學奈米積體電路工程博士學位學程博士班連續兩年招生掛蛋，成大教務長王育民表示，這個博士班每年都有成大的學生直升，因此註冊率在學校的內部資料並非為零，但直升方式的註冊率，並不會呈現在教育部資料，不過該系所招生確實需進行調整，學校也將協助彈性轉型。

中央大學也有五個博士班招生掛蛋，包含經濟學系、材料科學與工程研究所工學博士班、電機工程學系產業博士班、機械工程學系工學博士班、工業管理研究所等。

中央大學教務長王文俊表示，博士班的招生名額就一至兩人，另外，好比電機跟機工出路都很好，學生繼續攻讀博士的意願就沒那麼高。但他也提到，這些系所仍有重要性，因此也不能刪除，萬一有一天學生想深造又沒門路可以進來怎麼辦？假設台灣要有競爭力，必須要有自己的博士生。

碩士班部分，包含清華大學全球營運管理碩士雙聯學位學程碩士班、台灣師範大學體育與運動科學系體育行政教師碩士在職專班、高雄師範大學教育學系學校行政領導碩士班、暨南大學東南亞學系人類學碩士班等。

清華大學全球管理營運碩士雙聯學位招生掛零，清大表示，該學位與美國紐約州立大學石溪分校合作辦學，學生必須到美國上課兩年，去年初開始受疫情衝擊，學生無法出國，因此決定自110學年第二學期停招，並於109年11月30日獲教育部核定。至於已入學的學生，清大會協助其完成學業。

台師大也有在職專班招生掛蛋，台師大表示，部分碩士在職專班多是過去替教師開設的進修管道，近年來多數在職教師已取得碩士以上學位，進修需求已趨近飽和，因此考量停招或以其他方式轉型。

台師大說，體育與運動科學系體育行政教師碩士在職專班已完成階段性培育任務，已通過校內相關會議停止招生，但仍保留「運動科學碩士在職專班」，提供一般生進修需求管道。

另外，學士班則多為技專校院進修部，美和科大、文藻外語大學、環球科大、德明財經科大、東方設計大學皆榜上有名。