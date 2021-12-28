中興大學與英美攜手 解析漸凍人關鍵基因結構

中興大學與美國埃默里大學、英國倫敦大學共組團隊，解析漸凍人關鍵基因結構，可望提供藥物開發新方向，9月獲得國際頂尖期刊「核酸研究」（Nucleic Acids Research）刊載。

中興大學今天發布新聞稿指出，「肌萎縮性脊髓側索硬化症」俗稱「漸凍症」，是威脅人類生命的重大運動神經元疾病之一，調查研究，台灣每年約有500名運動神經元疾病新發生個案，盛行率更有逐年增加趨勢。

此病早期症狀以輕微的手腳無力或是反射增強為主，常被誤認為是頸椎神經受壓迫，導致發病者無法及時接受治療。同時，運動神經元疾病好發於中壯年人，男性罹患機率約為女性的1.5倍。

中興大學基因體暨生物資訊學研究所教授侯明宏與美國埃默里大學及英國倫敦大學研究團隊，長期合作並致力於神經性疾病之相關基因結構的分析與研究。

侯明宏表示，「漸凍症」主要致病導因為C9orf72基因之內含子（intron）中 GGGGCC（G4C2）六核苷酸重複序列的異常擴增，導致C9orf72蛋白的功能喪失，而此異常擴增的重複序列，也是造成神經元損害的核醣核酸與胜肽的主要源頭，目前針對此疾病的治療策略，仍是以抑制細胞中相關毒性物質的生成為主。

團隊透過解析出G4C2重複序列的去氧核醣核酸雙螺旋關鍵基因結構，首先提出G4C2重複雙螺旋基因結構可作為小分子藥物標靶，團隊亦以此概念篩選出蒽型金屬化合物（anthracene-based metalcomplex），並在果蠅模式中證實此化合物可減緩神經元毒性造成的運動缺陷。

此項研究除了為漸凍症藥物開發提供新方向，也可望為治療漸凍症的新契機。