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中亞聯大與亞馬遜共創智慧醫療雲創學院 育人才抓商機
由中國醫藥大學、亞洲大學結合而成的系統大學「中亞聯大」，今與亞馬遜網路服務公司AWS （Amazon Web Services）共同創設「智慧醫療大健康產業」雲創學院，上午雙方共同揭牌，為兩校培育智慧醫療產業人才。
AWS香港暨台灣總經理王定愷表示，這是全台第1個為培育智慧醫療產業人才的雲端學院，每年將培育2000位學生，為台灣及全球輸送源源不斷的智慧醫療產業人才，並希望與中亞聯大衍生企業產學串聯，抓住醫療產業龐大商機，造福全球。
中亞聯大董事長蔡長海說，中亞聯大同時經營近20家醫療院所，衍生企業涵括醫療AI、基因分析、細胞療法、製藥、照護等領域；AWS在全球也服務數以千計的醫療健康及生命科學企業客戶，提供專用的健康服務和解決方案，有值得信任的健康網路、技術及專家。
中亞聯大旗下的長佳智能公司，也已用AWS進行AI應用開發、數據處理、並透過AWS全球基礎設施，將成果輸出海外。
中醫大校長洪明奇說，雲創學院結合中醫大、亞大以及AWS多年基礎，學生們完成相關課程考到AWS雲端國際證照後，即可到全球醫療產業服務，強化國際醫療職場就業能力。
亞洲大學校長蔡進發指出，為了創立此學院，亞大和AWS培訓了50位種子老師，中亞聯大學生可以學習到雲端技術所發展出的醫療健康服務軟體資訊、行動醫療的遠距醫療，以及精準醫療的個人化醫療等相關應用，是培育健康服務人才的一大創舉。
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