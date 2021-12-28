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46個碩博班招生掛蛋 台大2系所也入列

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
台灣大學。本報資料照片
台灣大學。本報資料照片

教育部今天公布110學年大專校院註冊率，頂尖大學共6個碩、博士班招生掛蛋，包括清華大學全球營運管理研究所碩士班、台灣大學語言學研究所博士班、成功大學奈米積體電路工程博士學位學程等。整體而言，110學年共32個博士班招生掛蛋、14個碩士班、29個學士班招生也掛蛋。

根據教育部統計，110學年博士班招生掛蛋的系所包括台灣大學語言學研究所博士班、綠色永續材料與精密元件博士學位學程博士班，成功大學奈米積體電路工程博士學位學程博士班，中央大學經濟學系博士班、材料科學與工程研究所工學博士班、電機工程學系產業博士班、機械工程學系工學博士班、工業管理研究所博士班等。

碩士班部分，包含清華大學全球營運管理碩士雙聯學位學程碩士班、台灣師範大學體育與運動科學系體育行政教師碩士在職專班、高雄師範大學教育學系學校行政領導碩士班、暨南大學東南亞學系人類學碩士班等。

另外，學士班則多為技專校院進修部，美和科大、文藻外語大學、環球科大、德明財經科大、東方設計大學皆榜上有名。

教育部 語言 清華大學

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