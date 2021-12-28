46個碩博班招生掛蛋 台大2系所也入列

近年科技產業大熱，理科生成為優勢。一名網友發現，理工組畢業的年薪從兩百萬到五百萬不等，快要比醫生賺的還要多，向網友提問「大家會不會很後悔沒有好好唸理工科？」引起網路熱議。

2021-12-27 14:15