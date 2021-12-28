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遊戲融入資訊教育 高雄大學助4千名學生通過畢業檢定

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
高雄大學與PaGamO合作，將PaGamO遊戲化學習導入全校型畢業門檻檢定。圖／PaGamO提供
高雄大學與PaGamO合作，將PaGamO遊戲化學習導入全校型畢業門檻檢定。圖／PaGamO提供

高雄大學宣布導入台灣大學電機系教授葉丙成發起的「PaGamO遊戲化線上學習平台」，將用於資訊能力檢定，把PaGamO遊戲化學習導入全校型畢業門檻檢定，預計將幫助全校近4000名學生提高畢業檢定通過率。

高大表示，資訊教育已是大學基礎教育的一環，校方將PaGamO的遊戲化學習經驗導入台灣高等教育，顛覆傳統測驗模式，首創遊戲化數位自學課程結合資訊檢定題目，透過答題佔地之戰略遊戲模式，幫助學生考前演練，複習「程式設計與運算思維」、「資訊網路安全」、「資訊素養與倫理」等檢定科目。

高大表示，校方發揮PaGamO過去積累「以賽代訓」應用成效，首次將資訊能力檢定測驗結合線上學習平台遊戲化教學機制，幫助學生熟悉試題操作並且加深學習。

PaGamO創辦人葉丙成說，PaGamO學習平台除了以遊戲機制提升學生學習成效，還提供強大的教師後台操作，透過數據分析，協助教師檢視學生學習成效，並加以輔導學生，為學生建立完整的學習歷程，提升高大學生畢業門檻通過率。

他指出，透過後台數據，校方可了解不同系所的整體測驗狀況，例如平均分數、學生錯題排行榜等，也可看見個別學生的學習歷程，更精準提供整體教學評估，優化教學。

葉丙成 大學生

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