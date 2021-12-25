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誰有資格當大學校長？ 多校開放自薦 台大不同意
台大今天舉行臨時校務會議討論修正「校長遴選委員會組織及運作要點」，台大學生會長張承宇提案修改第13點，開放任何人自行報名參選台大校長。但經校務會議代表投票，不同意票多於同意票，否決毛遂自薦的可行性。
台大校方表示，「校長遴選委員會組織及運作要點」第13點開放各界推薦校長，包括中研院士、國內外教授及研究員等20人以上連署，得推薦一人；各學術專業學（協）會經正式議決，得推薦一人；台大校友總會、學生會、研究生協會經正式議決，得推薦一人。
對此，張承宇等人提案，主張此條文第13點應增加一項，也就是「候選人得自行填送相關表件，報名參選。」此案的提案連署人、台大電機系教授吳瑞北進一步指出，他建議台大校長遴選開放「自我推薦」。
張承宇舉例，目前政治大學、清華大學、台灣科技大學都開放自行參選校長，最近一次通過台科大校長遴選初審的5名候選人中，就有3人是自我參選。最後當選的顏家鈺，也是自行參選者。吳瑞北說，成功大學雖只限他人推薦校長候選人，但只要一人推薦就可以，等於可以自己推薦自己。
但有校務會議代表反對，一名與會代表指出，如果自行參選也可以，等於不尊重被提名人。台大校長具高度學術聲望，但觀察諾貝爾獎，也不開放學者自薦。最後經校務會議代表投票，以多數決決議不開放自薦。
另外，張承宇等人也提案，主張被推薦的校長候選人，除按台大規畫，要符合具備高尚品德、教育理念、超越黨派利益等條件，還應該具備「爭取和運用資源能力」。不過，這個提案經全體與會成員投票，仍是不同意票多於同意票，未獲通過。
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