學測滿級該填醫學系還是電資？ 網曝醫科3優勢1風險

大學科系和畢業出路相關，許多人在選填志願時，會以就業機會為考量，現今最夯的大學科系非醫學系、理工科系莫屬，日前一名網友好奇「如果學測考到滿級分，大家會想選台大醫學系，還是台大電機系」？網友分析「醫學系優勢在就業路線明確，低風險，高薪資成長」，但也有人指出「國考」才是大魔王。

一名網友在PTT指出，現在學測考滿級分的人，大多數會直接想到填醫學系，但電資學院分數急起直追，兩科系的平均分數逐漸拉近，雖然工作強度、勞累程度差不多，但醫師可能會有醫療糾紛，這也是一項風險。他分析醫師只要熬過前半段，後面到診所就可以輕鬆度日，薪水高又有生活品質。

原PO好奇拋問「如果網友們各個滿級分，會選擇台大醫學系，還是台大電機系？」對此，部分網友認為電資學院較好，「台積電還是首選」、「電資完全把醫學碾在地上」、「科技業高層階級複製的更誇張」。

但仍有多數人認為「醫學院還是比較好」，指出「讀電資能拿到醫師薪水的人數，還是少蠻多的」、「醫生現在不是要綁在醫院很久才能出來開業嗎？」、「醫師的優渥條件完全靠法令保障，電資沒有任何保障」、「醫生千萬年薪只是開始，電資很難超過」、「能拿到年薪五百萬的工程師，比例遠低於醫生」、「電資熬過前半段就去醫院報到了」。

另外一名網友特別回文，分析醫學系跟電資學院的差異，直言「當醫生的話，人生只要拼指考或學測這一次就夠了。接下來的時間，耍魯到爆也不會失業，穩賺到退休」，反觀電資學院「大學唸4年後，又要唸碩士，還要再競爭一輪推甄或考試，出社會找工作，又要競爭刷題、面試，工作幾年後，得要不斷精進自己，能力沒進步就是被20幾歲的年輕人取代」。

他總結，醫生唯一要面對的完全競爭市場「就是指考這次而已」，其他各行各業是一輩子都要面對競爭。有人贊同他的論點，直言「醫學系最大的優勢就是路線明確，一定看得到成果，且比其他職業高薪，其他科系就沒那麼明確，還要讀碩才有機會，醫生本來就等同碩士學歷，他科系要拿到同樣醫生的薪水的不確定性高醫生太多」。

不過，底下也有許多網友吐槽「你以為考上醫學系後就不用唸書，不用考國考，不用推甄面試，不用找工作了嗎？」、「醫科每年還是有人沒過國考」、「耍魯到爆連執照都拿不到啦」、「我同學國立醫畢業兩年還沒考過一階，你以為通過率高就代表輕鬆讀就過？大學成績洗不上去未來選科慘，進醫院後又是一番腥風血雨，真的以為考過指考後，就可以擺爛擺到爽？」