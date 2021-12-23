快訊

中職／悍將24日公布教練團 陳金鋒將接任二軍總教練

學測滿級該填醫學系還是電資？ 網曝醫科3優勢1風險

聯合新聞網 / 綜合報導
網友好奇「學測滿級該選醫科還是電資學院」，釣出許多人分析「醫學院優勢與劣勢」。圖／聯合報系資料照片
網友好奇「學測滿級該選醫科還是電資學院」，釣出許多人分析「醫學院優勢與劣勢」。圖／聯合報系資料照片

大學科系和畢業出路相關，許多人在選填志願時，會以就業機會為考量，現今最夯的大學科系非醫學系、理工科系莫屬，日前一名網友好奇「如果學測考到滿級分，大家會想選台大醫學系，還是台大電機系」？網友分析「醫學系優勢在就業路線明確，低風險，高薪資成長」，但也有人指出「國考」才是大魔王。

一名網友在PTT指出，現在學測考滿級分的人，大多數會直接想到填醫學系，但電資學院分數急起直追，兩科系的平均分數逐漸拉近，雖然工作強度、勞累程度差不多，但醫師可能會有醫療糾紛，這也是一項風險。他分析醫師只要熬過前半段，後面到診所就可以輕鬆度日，薪水高又有生活品質。

原PO好奇拋問「如果網友們各個滿級分，會選擇台大醫學系，還是台大電機系？」對此，部分網友認為電資學院較好，「台積電還是首選」、「電資完全把醫學碾在地上」、「科技業高層階級複製的更誇張」。

但仍有多數人認為「醫學院還是比較好」，指出「讀電資能拿到醫師薪水的人數，還是少蠻多的」、「醫生現在不是要綁在醫院很久才能出來開業嗎？」、「醫師的優渥條件完全靠法令保障，電資沒有任何保障」、「醫生千萬年薪只是開始，電資很難超過」、「能拿到年薪五百萬的工程師，比例遠低於醫生」、「電資熬過前半段就去醫院報到了」。

另外一名網友特別回文，分析醫學系跟電資學院的差異，直言「當醫生的話，人生只要拼指考或學測這一次就夠了。接下來的時間，耍魯到爆也不會失業，穩賺到退休」，反觀電資學院「大學唸4年後，又要唸碩士，還要再競爭一輪推甄或考試，出社會找工作，又要競爭刷題、面試，工作幾年後，得要不斷精進自己，能力沒進步就是被20幾歲的年輕人取代」。

他總結，醫生唯一要面對的完全競爭市場「就是指考這次而已」，其他各行各業是一輩子都要面對競爭。有人贊同他的論點，直言「醫學系最大的優勢就是路線明確，一定看得到成果，且比其他職業高薪，其他科系就沒那麼明確，還要讀碩才有機會，醫生本來就等同碩士學歷，他科系要拿到同樣醫生的薪水的不確定性高醫生太多」。

不過，底下也有許多網友吐槽「你以為考上醫學系後就不用唸書，不用考國考，不用推甄面試，不用找工作了嗎？」、「醫科每年還是有人沒過國考」、「耍魯到爆連執照都拿不到啦」、「我同學國立醫畢業兩年還沒考過一階，你以為通過率高就代表輕鬆讀就過？大學成績洗不上去未來選科慘，進醫院後又是一番腥風血雨，真的以為考過指考後，就可以擺爛擺到爽？」

醫師 學測 薪資 PTT

相關新聞

東華大學能源中心推綠能 第一盞太陽光電路燈照亮部落

國立東華大學洄瀾共好大學社會責任中心（USR）致力於部落發展，得知5年前台南社區大學團隊義務為大同大禮部落家戶裝設的太陽...

學測滿級該填醫學系還是電資？ 網曝醫科3優勢1風險

大學科系和畢業出路相關，許多人在選填志願時，會以就業機會為考量，現今最夯的大學科系非醫學系、理工科系莫屬，日前一名網友好奇「如果學測考到滿級分，大家會想選台大醫學系，還是台大電機系」？網友分析「醫學系優勢在就業路線明確，低風險，高薪資成長」，但也有人指出「國考」才是大魔王。

世界大學學術表現排名公布 中亞聯大兩校入榜

2022年世界大學學術表現排名（URAP）公布，組成「中亞聯大」系統大學的中國醫藥大學和亞洲大學雙雙上榜。其中，中國醫藥...

綠能被肯定 長榮大學首進前百大

長榮大學參加日前公布的二○二一世界綠色大學評比、從九百多所各國參賽大學脫穎而出，首次進入百大。

屏東大學已婚系主任劈腿人妻 校方：暫停主任職務

國立屏東大學近期風波不斷，屏大文化創意產業學系主任葉晉嘉被爆料與碩士論文指導學生人妻傳出不倫戀，經常相約在研究室密會，人...

蘭花生技專家 中興大學楊長賢再獲國家講座榮譽

中興大學副校長暨生物科技學研究所講座教授楊長賢，他帶領的團隊在蘭花開花、花器發育形成及老化凋落等領域有深入研究，繼201...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。