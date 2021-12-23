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世界大學學術表現排名公布 中亞聯大兩校入榜
2022年世界大學學術表現排名（URAP）公布，組成「中亞聯大」系統大學的中國醫藥大學和亞洲大學雙雙上榜。其中，中國醫藥大學排名397名、全台第3、私大第1；亞洲大學排名865、全台第13名、私大第5名、非醫學類私大第1名。
亞大研發長殷湄晶指出，土耳其中東理工大學2010年起每年公布世界大學學術表現排名，評選以學術表現為主，包括論文量、引用論文數、引用影響總數、5年學術文獻總量、論文影響總數、國際合作等；今年從全球2萬6千所大學中，評選出學術表現領先的3002所研究型大學排名，台灣有58所大學進榜。
同時擔任中醫大和亞大董事長的蔡長海說，兩校分居全台私大和非醫學類私大第1，代表辦學努力受國際肯定；期許兩所兄弟學校，未來更加精進，再創佳績，朝國際一流大學邁進。
亞大校長蔡進發指出，亞大注重教學研究，像是史丹佛大學最近就公布，亞大有14位教授獲選為全球前2%頂尖科學家。亞大的AI學院更帶領電機、護理、醫健學院，與微軟、亞馬遜以及台達電、遠傳、趨勢科技等合作，以亞大醫院為基地，打造AI+5G的安全智慧醫療場域。
他說，亞大的管理、創意設計、人文等學院，也以大數據、人工智慧、物聯網、金融區塊鏈跨領域學習與運用，設立中部金融科技培訓基地、創意設計發明中心、智慧產學經營管理平台等，加強研發；未來會更積極延攬全球優秀師資，希望在排名更上層樓。
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