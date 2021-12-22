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蘭花生技專家 中興大學楊長賢再獲國家講座榮譽

中央社 / 台中22日電
中興大學副校長暨生物科技學研究所講座教授楊長賢（圖）長年投身花卉生技研究，繼第21屆國家講座，12月再獲頒教育部第25屆國家講座榮譽。圖／中央社
中興大學副校長暨生物科技學研究所講座教授楊長賢（圖）長年投身花卉生技研究，繼第21屆國家講座，12月再獲頒教育部第25屆國家講座榮譽。圖／中央社

中興大學副校長暨生物科技學研究所講座教授楊長賢，他帶領的團隊在蘭花開花、花器發育形成及老化凋落等領域有深入研究，繼2017年第21屆國家講座，12月楊長賢再獲頒教育部第25屆國家講座榮譽。

中興大學今天發布新聞稿表示，楊長賢長年投身花卉生技研究，期許成果受到國際重視，並能對台灣的農業生技產業發展有所貢獻。藉由對蘭花、百合及阿拉伯芥等不同植物進行研究，聚焦在功能性探討參與開花、花形調控、配子體發育及花朵老化凋落之關鍵基因，及分子調控網絡的研究。

楊長賢在2017年獲頒教育部第21屆國家講座後，今年12月再獲頒教育部第25屆國家講座，成為教育部終身國家講座。

楊長賢表示，能以研究蘭花卉生技的成果，再次獲得教育部國家講座的榮譽，是對個人多年來持續努力投入創新研究獲得的肯定，期望自己未來更加努力，並能培育更多未來年輕研究新血。

楊長賢過去的研究成果，陸續發表在國際知名期刊，他在蘭花花形調控的研究上發現「花被密碼」，成功解密「蘭花之美」的神秘面紗，在國際花卉研究的領域上有創新及突破性的貢獻，2015年發表在國際頂級的自然（Nature）系列期刊Nature Plants，除被選為封面報導，更被選為當週Nature所有系列期刊的研究亮點（Research highlights）。

後續他又進一步研究發現「花被密碼」SP及L複合體中的B及AGL6 MADS基因，除具有原來的調控花器的功能外，竟然還具有調控花朵顏色、花萼花瓣老化及花柄凋落的多重新功能。這項研究成果在2021年發表在Nature Communications期刊，成果顯著提升台灣的國際學術地位。

教育部 生技 中興大學

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