白先勇照亮清華文藝復興之路 獲頒榮譽講座

國立清華大學今頒授文學大師白先勇「清華大學榮譽講座」，表彰他對經典文學與崑曲藝術推廣的卓越貢獻，也感謝他為清大學子挹注濃厚的人文關懷與素養。

清大校長賀陳弘表示，白先勇是一位影響深遠的文學家，甚至是描述這個世代的一種方式，他的金大班、一把青、牡丹亭，影響了一整個世代，「未來我們說白先勇的世代，就如同說民歌的世代一樣自然。」

賀陳弘指出，清大致力於培養具備學養的未來領導人，清大的教育除了3名諾貝爾獎校友所代表的科學教育，也包括校友胡適和中文系教授朱自清所代表的文學教育。白先勇曾說，做一個完整的人，不能沒有文學教育。

白先勇致詞時首先稱呼「各位同仁」，笑說「我現在也是清大的一份子了，深感講座的意義與責任。」他表示，在以理工為重的大學如清大，人文教育特別重要，首先要了解人的需要、人的渴求、人的希望，人到底是怎麼一回事，才能將科技發展推向更高的境界。

白先勇特別感謝台積電文教基金會當年給了他第一桶金來推動青春牡丹亭，否則就沒有之後的崑曲復興，他在清大開設的文學講座也有來自竹中、竹女的中學生來聽講，讓中學生接觸親近經典文學，十分有意義。

在台積電文教基金會贊助，清大通識中心、中文系及語文中心共同籌畫下，白先勇從去年開始在清華開設為期3年的「白先勇清華文學講座」，以大師的文學視角出發，連結當代名家的研究與閱讀經驗，推出系統性的文學講座課程選讀，深化青年學子對中華文化與世界經典文學的滋養。

「白先勇清華文學講座」去年以「紅樓夢」為主軸，一推出即吸引逾5百名學生搶修，成為清大最受歡迎的通識課程之一；今年以「中華文化經典選讀」為主題，內容涵括詩詞歌賦、小說戲曲、諸子百家、歷史傳記，帶領學生品讀古典文學精華選段；明年即將推出的「中西小說經典」則將探索中西小說經典的情感世界與思想內涵，培養清華學子的人文關懷。

清華計財系大四生曾誠芳連續兩年選修了白先勇的「紅樓夢」及「中華文化經典選讀」課程。她表示，從高中時讀「台北人」，就十分仰慕白老師，得知白老師要在清華開課，自然不能錯過，也驚喜發現這位從書中走出來的文學大師竟和年輕人的想法十分貼近。課堂上還請來青年崑曲演員表演，讓同學更能領略崑曲之美。