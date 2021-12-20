求職風波後 台大與華碩砸億元設聯合研發中心

近日有一名台大求職者上網爆料華碩某單位面試態度差，引發熱議。台灣大學今天與華碩舉行聯合記者會，宣布投入逾億元研發經費，聚焦先進電磁、下世代電腦、智慧物聯網（AIoT）與人工智慧（AI）等領域；華碩也將提供台大生實習機會。

台大與華碩電腦成立「華碩台大聯合研發中心」，今舉行揭牌儀式。華碩表示，此中心優先布局3大先進領域，包含「終端與邊緣裝置技術」、「網路及多媒體」、「資料科學及智慧醫療」，並研擬多項短中長期研發專案。

華碩董事長施崇棠指出，華碩致力開發伺服器散熱等核心技術，其次是人工智慧等關鍵技術，以及跨領域技術。華碩對於科技創新的成功經驗，結合台大深厚學術研發基礎，將樹立台灣產學合作新典範，把台灣研發能量帶向國際。

台大校長管中閔提到，台大與華碩長期具緊密的合作關係，這次雙方打破大學和產業間的壁壘，共同成立研發中心，集結台大數10名教授共同參與，橫跨電資學院、工學院、醫學院的研發量能，一起投入智慧物聯網等領域。

台大電資學院副院長、「華碩台大聯合研發中心」主任吳宗霖說，台大與華碩將透過雙方緊密合作，達成深耕前瞻關鍵技術、培育高階研發人才、促進技術交流擴散3大使命，朝向「亞洲第一，世界頂尖」的目標努力。