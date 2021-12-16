諾貝爾文學獎《百年孤寂》為核心 「一冊一世界」特展在成大圖書館

成大圖書館舉辦「一冊一世界」主題書展邁入第6年，今年以諾貝爾文學獎作家馬奎斯的《百年孤寂》一書為核心，搭配校內來自9個國家國際學生藝術跨域創作工作坊成果，與書展、講座、影展等周邊活動，引領讀者進入書中充滿魔幻色彩與孤獨無比的世界，展期自12月17日至明年3月25日。

成大指出，諾貝爾文學獎得主馬奎斯（Gabriel García Márquez，1927-2014）生於哥倫比亞阿拉卡塔卡，兼有文學家、記者和社會活動家等身分。其作品《百年孤寂》出版後，在拉丁美洲及西班牙語系國家造成轟動，並陸續被翻譯成 37 種語言版本，成為國際公認的魔幻現實主義文學代表作。書中講述波恩迪亞家族代代之間的循環宿命與終極毀滅，是一部經得起不同年齡與文化慢慢淬煉消化的經典。

「一冊一世界ＶI：馬奎斯《百年孤寂》主題書展」策展人、成大圖書館副館長林蕙玟表示，去年「一冊一世界」的主題呼應疫情對人類社會造成的衝擊，以冰冷、混沌與壓抑的展場氛圍，引領讀者進入《瘟疫》的書中世界。而今年在疫情持續壟罩下，人類仍然帶著未知持續前進，有如馬奎斯筆下家族6代人的命運在持續輪迴之中彷彿看到出口，卻又繞回原點，書中各個角色心中隱藏的孤獨與情節鋪陳值得讀者深思。

本次「一冊一世界」主題書展位於成大圖書館總館4樓中庭，運用挑高空間懸掛象徵《百年孤寂》書中充滿情感糾結元素的吊床與象徵書中角色緩緩升空而消失的衣服，並將圖書館原有沙發鋪上白色帆布，營造大家族經歷輝煌與繁盛後落於寂寥蕭索，家具待價而沽的情景，讓讀者身歷其境。

此外，成大圖書館團隊也延續上一屆「共創」精神，邀請校內來自巴拉圭、哥倫比亞、尼加拉瓜、印尼、貝里斯、愛沙尼亞及薩爾瓦多等國共9位國際生在藝術治療師的引導下，藉由多媒材藝術作品表現書中角色，抒發自身與《百年孤寂》的文化連結與省思。展場更以紅線聯繫每一件作品，象徵書中角色的交錯關係。