台科大師生與長者共繪百幅畫 拉近彼此距離

台灣科技大學宣布愛之語互動藝術創作展開展，展出上百幅與長者共畫的作品，由台科大人文藝術中心籌辦帶領500名以上參與者，以共同繪畫的方式，透過集體性的社會參與和藝術創作，拉近彼此的距離。

台科大人文藝術中心主任翁楊絲茜表示，疫情之下人際溝通需要更多的心靈交流，透過共同繪畫的活動，可建立彼此間的關懷與信任，參與式藝術創作能將原本陌生的人際團體，以藝術為媒介，從共同的創作中，增加彼此的了解，找出彼此的心理需要。

台科大愛之語活動共有來自不同年齡層的參與者，小學生、大學生、社會人士等不同的領域階層，不只是同學們、同事們的共畫，也涵蓋不同國籍的學生和長者的共畫，共有500人以上參與，完成逾100幅作品。

台科大數位所多名外籍生與老奶奶一起完成共畫作品，來自越南的Lucy等外籍生分享，和台灣的老奶奶一起畫畫是很特別的經驗，在共畫活動中，長輩教他們中文，他們彼此分享不同的文化和語言，「我畫上了自己國家的國旗，讓大家知道。」

參與活動的台科大企管系葉懿漩表示，剛開始和不認識的人一起畫，有一點尷尬，由一開始各畫各的，到互相溝通、團隊合作，一起慢慢完成一幅很酷的作品。透過活動認識不同的人，是滿有趣的經驗。