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桃園航空城廣邀大學 北科大、政大拚入駐青埔

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
桃園市長鄭文燦宣布廣邀產業、金融、大學3大單位入駐航空城。記者潘乃欣／攝影
桃園市長鄭文燦宣布廣邀產業、金融、大學3大單位入駐航空城。記者潘乃欣／攝影

桃園市正規畫占地4000多公頃的航空城，市長鄭文燦今宣布廣邀產業、金融、大學3大單位入駐。繼清華大學增設醫院、陽明交通大學成立生醫研發園區後，政治大學今也宣示入駐青埔，成立公企中心分部培訓管理人才；台北科技大學也打算在當地爭取校地，配合航空城規畫，發展智慧機械等領域的產學合作。

台北市多所國立大學地狹人稠，占地僅9.6公頃的北科大校長王錫福表示，希望在航空城增設分部推動產學合作，至於能取得多大用地、落腳何處，還待討論。在此之前，校方已獲桃市府同意，將入駐虎頭山創新園區發展智駕車、智慧製造、智慧醫療、5G、物聯網等5大領域，就近服務北科大在桃園的產學合作對象。

王錫福今天在桃園航空城舉行的記者會中積極詢問取得校地的可能性，鄭文燦幕僚向王解釋，桃市府已將航空城交由外部公司規畫，但將協助留意可用之地，讓這件事開花結果。鄭文燦也在記者會致詞時提到，今年是航空城發展的最關鍵一年，大學能帶來人才培育資源，桃市府非常歡迎北科大。

政大今也宣布在青埔成立公企中心分館。副校長趙怡表示，政大公企中心坐落台北市金華街，近年翻修大樓帶來負債，盼此中心轉型、擴大服務對象，提升收益。「走出台北、培訓企業人才，是很好的突破口，」與桃園的合作，能讓政大公企中心不只為公務員開課，而是直接與企業合作，發揮校內豐富的管理教育資源，為航空城內企業主管增能。

鄭文燦表示，和桃園航空城合作的大學漸增，目前已在機場捷運A19站附近撥2.8公頃校地給陽明交大青埔校區，並已獲行政院核定，管理單位已移轉到學校。另在A16站撥7公頃校地給清大設置附設醫院，現正由衛福部審核中。桃園航空城變成大學城、人才培育重鎮的計畫，還在持續進行中。

航空城 桃園 鄭文燦

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