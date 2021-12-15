陽交大新Logo成NYU校友釀聯署推翻 校方解釋箇中奧妙

國立交通大學與國立陽明大學明年2月1日合校滿周年，陽明交大醞釀半年的新識別Logo昨晚出爐，掀起學生與校友熱議，有學生直呼「好醜」，尤其NYCU的合併意象設計乍看像紐約大學簡稱「NYU」，被戲稱「原來是紐約大學，我以為是陽明交通大學呢」，更傳出有校友將在校友會理監事會提案撤除此Logo辨識系統，討論不斷。

陽明交大主秘簡紋濱解釋，Logo巧妙結合NYCU的YC字母，有創新邁向國際之意，並非只是將NYCU校名簡單呈現，這樣也不用設計，將NYCU代表陽明Y與交通的C結合並有往上發展的意象，彷彿凝聚師生力量往更高的山坡走的概念，LOGO設計理念也有製作動態影片，校方將會以影片多加溝通。此識別系統將於22日校務會議票決。

校方強調，此新識別Logo是協同台灣設計研究院召集各領域專家，以「合作、跨域、創新」為理念、「國際、創新」作定位進行的品牌設計，並邀請3家知名設計團隊徵件比稿，由最後由曾經連續兩屆擔任金馬獎視覺統籌的JL DESIGN團隊脫穎而出。

依據校方公布的設計理念，設計團隊將Y與C字母共構作為校名簡稱的支點，並將Y、C字母的交集處繪製成藍色，象徵洞見新方向，整體強調有科技基礎、人本溫度與交會聚焦等意義，並預先設計未來學生證、畢業證書套用新辨識Logo的示意圖樣。

陽明交大新識別Logo昨晚透過校方臉書發布，立刻引起熱烈留言討論，不少原交大學生都認為，Logo中間的YC合併設計太爛，交大C猶如走下坡、被消失，「不妨找個小學生問看看，八成會說是NYU」，也有學生認為設計不對稱，要求「還我齒輪」！

也有網友質疑校方從一年半之前到現在沒有任何完全公開徵求意見的過程，然後現在直接逕行公布這個版本之後說一個星期後22日就要校務會議投票，難道要大家被迫接受嗎？更有校友不滿創新反讓交大歷史被消失，將發起連署，要推翻此識別系統案。

校方在臉書進一步說明設計理念，強調NYCU如同開啟未來的通道，透過知識與經驗的積累，科技、醫療、人文的跨域合作之間，洞見新方向。Y與C共用的筆畫支點代表合校的核心基礎，展開一體多面的NYCU，字母中的菱角與圓角，象徵著科學與人文交匯聚集。透過Y與C的交集帶出了指向性的箭頭，同時也是指引未來的一股力量。