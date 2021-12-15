「偏鄉的夜，電腦教室的燈一定要亮著」 輔仁大學線上+線下陪伴讓孩子不再「交白卷」

「生命陪伴生命、生活教導生活」，每星期兩個晚上、每晚兩小時，輔大「台灣偏鄉教育關懷中心」，靠著一條條網路線，連接城裡大學生與偏鄉孩子，「所謂偏鄉，是所有被忽略的地方，包括都市邊緣的孩子，」台灣偏鄉教育關懷中心主任呂慈涵堅持，「偏鄉的夜，電腦教室的燈一定要亮著，陪伴著孩子想要讀書的心。」

陪偏鄉孩子跨出嘗試的一步

自二○○七年起，呂慈涵在輔大校方的支持下，接辦了教育部數位學伴計畫，研發全國首創的一對一線上陪伴輔導機制與管理系統，並以營運中心角色，統籌輔導全國二十六所大學，每學期號召近三千多名大學生透過網路陪伴偏鄉孩子身心與課業。

計畫的起點，是每學期為偏鄉國民中、小學生進行連續十週的一對一線上陪伴與學習，參與的大學生要學習教學法，為學童設計專屬教材；後來，延伸到國中、高中，一路陪著孩子們到大學。

（本文出自《划向未來的方舟》，未經同意禁止轉載。) 「透過一對一的方式，孩子們感受到被看重，形成信任感和安全感，」呂慈涵說，「課輔的大學生，就這樣慢慢進入孩子生命，成為重要的陪伴。」

保持穩定的關係，讓孩子感到安心。慢慢的，他們在課堂裡起了變化。學校老師發現，孩子在白天上課時比較聽得懂，能比較專注，甚至開始對學習有了興趣，願意發問，一步步拓展視野。

呂慈涵欣喜的分享，「以前孩子交白卷，但他現在願意寫寫看，跨出嘗試的那一步，就是最美好的。」

對大學生來說，不只是指導課業和陪伴孩子。呂慈涵說，「他們學會自我管理，並面對孩子學習上的種種挑戰，建立起對社會問題的想法。」

看傳教士為了救人得到啟發

達成這樣的理想需要龐大資源，但呂慈涵從沒有退縮，因為他看到輔大的傳教士們為了救助需要幫助的人，奔走募款，得到寶貴的啟發。

「要幫助這些孩子，就要能獨立募款營運計畫，而不是被動等待別人幫助，」呂慈涵積極爭取企業贊助，陸續和勇源、元大、中華電信、仁寶建立長期合作，「只要懷抱利他的公益理想，藉由分享價值觀，提出具體做法，必能獲得社會大眾的支持，有錢出錢、有力出力。」

「這個計畫能夠成功，和輔大神父修女建立起的奉獻服務核心精神密不可分，」呂慈涵強調。

從創校開始，傳教士們奉獻服務的精神，就成為輔大文化的一環。

早在一九六○年代，輔大神父修女們就帶著師生，深入社會各個角落服務，延續至今，轉化成服務學習，成為輔大最重要的實務特色發揮，也是輔大做為天主教大學的使命目標。

輔大推動「服務學習推動計畫」超過二十年，透過服務學習，師生走出教室，看見社會、世界的需要。

把愛帶到世界每個角落

服務學習中心創立者、現任顧問的神父嚴任吉，是輔大服務學習領域發展的重要推手。從一九九八年輔大企業管理學系試辦服務學習體驗實作單元為開端，服務學習中心成立人生哲學種籽隊，推動國內社區機構服務，且開辦海外服務學習種籽教師培育計畫，前往印度垂死之家志工服務，服務學習面向愈來愈廣泛。

一路走來，嚴任吉希望能幫助每個學生在修習知識之外，也能懂得感受生命與生活。服務學習最重要的，就是「親力親為」。因此，在新冠肺炎疫情前的每一年，他必定會親自帶團，到全台灣或世界各地服務；甚至，還曾主辦或參與十二屆的服務學習國際研討會。

每年，輔大約四千名學生投身服務學習，從台灣頭到台灣尾，無論山區離島的偏遠部落，或都市邊緣被忽略的弱勢團體，都可以看到輔大志工的身影。以曾經和永齡基金會合作為例，輔大學生們會幫一些爸爸在坐牢、媽媽在工作的小學生進行課業輔導；也親自前往少年監獄服務，接觸到家庭和性格都很黑暗的少年。

輔大各學院系所多達三十二個志工隊。當民眾需要法律諮詢，有法律學系；外籍配偶想學習中文，文學院從旁協助；還有織品服裝學系，幫助癌症病友製作帽子及圍巾；社會學系老師會帶學生到警察局，了解社會現況及需求；營養科學系則到老人之家宣導營養相關知識；資訊管理學系到新竹監獄進行專業技能教學等。

除了將所學貢獻於社會，學生們也能把學習目的與真正的需要連接起來，加深自身學術知識和實務經驗。

（本文出自《划向未來的方舟》，作者：彭漣漪、張雅琳、陳培思、陳名珉）