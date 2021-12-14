聽新聞
test
0:00 / 0:00
金馬獎視覺團隊JL Design操刀 陽明交大logo出爐
陽明交通大學今年2月合校至今尚無正式的logo，校方今天在官方臉書粉絲專頁分享，歷經3家知名設計團隊參加比稿後，由曾經連續2屆擔任金馬獎視覺統籌的JL DESIGN團隊脫穎而出。預計在12月22日校務會議中投票表決，通過後，即取代目前的暫行版識別系統。
陽明交大表示，logo規畫由校方協同台灣設計研究院召集各領域專家，歷時近半年，用高規格打造陽明交大的高教品牌。以「合作、跨域、創新」為理念、「國際、創新」作定位，進行品牌設計，並邀請國內3家知名設計團隊參加徵件比稿，再交由專業委員評審，最後由JL DESIGN團隊脫穎而出。
在設計logo的過程中，校方表示，為讓師生代表對新的品牌logo有更多的了解，先後辦理3次校內會議報告與說明會，廣納各關係人建言。在無數次的調修中，把握核心概念，提升辨識度，強調對等與合作概念等，以最終樣貌呈現大家眼前。
【推薦閱讀】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言