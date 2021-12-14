金馬獎視覺團隊JL Design操刀 陽明交大logo出爐

陽明交通大學今年2月合校至今尚無正式的logo，校方今天在官方臉書粉絲專頁分享，歷經3家知名設計團隊參加比稿後，由曾經連續2屆擔任金馬獎視覺統籌的JL DESIGN團隊脫穎而出。預計在12月22日校務會議中投票表決，通過後，即取代目前的暫行版識別系統。

陽明交大表示，logo規畫由校方協同台灣設計研究院召集各領域專家，歷時近半年，用高規格打造陽明交大的高教品牌。以「合作、跨域、創新」為理念、「國際、創新」作定位，進行品牌設計，並邀請國內3家知名設計團隊參加徵件比稿，再交由專業委員評審，最後由JL DESIGN團隊脫穎而出。