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又1頂大進軍航空城！政大公企中心分館插旗桃園

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
政治大學今15日將與桃園市政府簽約，在航空城內建置「公共行政及企業管理教育中心」分館，為桃園市和航空城提供政府、企業高等人才培訓。本報資料照片
政治大學今15日將與桃園市政府簽約，在航空城內建置「公共行政及企業管理教育中心」分館，為桃園市和航空城提供政府、企業高等人才培訓。本報資料照片

清華大學、陽明交通大學、中央大學、海洋大學和空中大學近期陸續宣布插旗桃園，政治大學今天也預告，明天將與桃園市政府簽約，在航空城內建置「公共行政及企業管理教育中心」分館，為桃園市和航空城提供政府、企業高等人才培訓。

政大表示，因應產業變化，校方不斷開創產學合作新模式的實力，以創新的知識提供觀點，協助廠商改善實際營運，解決零售業者營運問題，真正發揮產學合作效益。希望能促進桃園產業數位轉型，營運成長再升級，共同創造雙贏局面。

桃園航空城已與多所大學簽署MOU，除了政大，台北科技大學、文化大學、東南科技大學等校。

台北科大不只與桃園航空城合作，昨天另與桃市府簽約，要攜手桃園市府經發局「亞洲矽谷專案辦公室」共同研擬雙邊進駐合作規畫，並以虎頭山創新園區為基地。

北科大校長王錫福表示，這項合作聚焦該園區未來5大產業主軸，包括智駕車、智慧製造、智慧醫療、5G、物聯網，將結合北科大機電學院、工程學院、電資學院等教師團隊研究能量，與校方合作企業、園區進駐新創團隊、大桃園區在地產業等進行廣泛且深入的研發合作，推動相關產業轉型與成長。

桃園 航空城 政大

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