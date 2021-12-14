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男重考3次也要拚上台大 鄉民見「這科系」秒懂：能上就是強
許多考生選填大學志願時，會考量自己的興趣與科系未來選科系，也為了考上理想的第一志願卯足全力。就有PTT網友分享，一名考生為了上台大醫科，不惜花3年時間重考，讓他疑惑這樣是否真的值得，貼文一出，引發討論。
原PO在PTT發文表示，台北南陽街最出名的是「重考醫科班」，有些考生不惜重考也絕對要上台大醫科，還有人重考3年終於考上，甚至公開嗆「應屆考上北醫或陽明大學出來的智商低」，此舉讓他很不解，難道重考3次上台大醫科就很了不起嗎？
貼文一出，反而引發許多網友留言自嘲，「厲害啊，我重考10次也辦不到」、「有些人重考一輩子都考不上」、「能上就很厲害了，我連國立都摸不著」、「應該比我高啦...我可能要考5次」、「哪裡普通了，就算考5年能上台大醫科也超划算」、「能考上就是強，至於嗆人那是人品問題」。
但也有人認為，到醫院後沒人在乎是不是重考生，「不管是不是重考，重點是職場態度吧」、「誰會在意你是不是重考生，你的工作態度與專業才是重要的」。
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