快訊

你知道公投在投什麼嗎？法官：應深化人民法治觀念

高醫驗毒出包害到院檢 雄、橋兩檢清查共38案恐涉誤判

破繭而出的人生 中山E22畢業獻禮

攝影中心 / 記者劉學聖/即時報導
中山大學今年該校畢業班E22和AP108共12位企業家，將個人與企業的創業故事合著一本新書「破繭而出的人生：12位成功開啟人生之鑰的實踐家」獻給學校，作為畢業的感恩獻禮。圖／中山大學提供
中山大學今年該校畢業班E22和AP108共12位企業家，將個人與企業的創業故事合著一本新書「破繭而出的人生：12位成功開啟人生之鑰的實踐家」獻給學校，作為畢業的感恩獻禮。圖／中山大學提供

國立中山大學EMBA培育無數企業家與高階主管，是南台灣的產學合作重鎮，今年該校畢業班E22和AP108共12位企業家，將個人與企業迎變應變、蛻變躍進的歷程與智慧，與知識流出版社合作，合著一本新書「破繭而出的人生：12位成功開啟人生之鑰的實踐家」獻給學校，不僅作為畢業的感恩獻禮，更期許承上啟下、繼往開來，幫助更多人夢想成真。

中山大學管理學院院長黃三益指出，過去五年EMBA校友已陸續出版「傳承‧承傳」等五本書，每一本書都有企業家創業艱辛的故事，創業會遇到挫折、失敗，但要有決心，在崎嶇的創業路途也能找到平坦方向。今年這本記載12位創業家生命故事的好書，一定會帶給我們更多啟示與典範，也是同學們獻給在疫情中遭逢變局之企業的最佳禮物。

這12位創業家包括：精湛光學董事長吳俊男、彬騰企業董事長吳榮富、輔英科技大學附設醫院主任秘書周上琳、一品國際餐飲董事長蕭文明、鴻越資訊董事長許蕙繹、集智冷凍設備董事長龔偉宗、瑞得林國際董事長陳冠廷、舜倡發董事長特助朱俊德、超捷國際物流-全球物流事業部協理吳佳東、生命說健康管理副總裁吳宗欣、凱士達(K-STAR)董事長莊朝凱、達成通商董事長李益昇等。

中山大學

延伸閱讀

促尼加拉瓜與我斷交 民調逾五成認為北京挑釁民主

7成支持台灣民主 認斷交大陸之過

台南便利送搶推年菜 18日開賣限量100組1折優惠

中山大學攜手西維吉尼亞大學 共推優華語計畫

相關新聞

大葉大學碩士生木雕拿下台東獎 羈絆作品耐人尋味

彰化縣大葉大學造形藝術學系碩士生黃振峰以畢業作品「羈絆，畸絆？」參加1台東美展，獲評為攝影、雕塑及新媒體藝術類第一名，並...

數學差也能進理組！ 過來人點名「這2科系」：確實可以

不少人在高中時期因數學不好，而在大學時選擇就讀文組的相關科系，對此就有網友好奇，若數學不好還想讀理工科，「該唸什麼科系才適合呢？」引起不少內行人紛紛留言解釋。

竹崎高中女學生擁技能 特殊選才錄取台南大學電機系

嘉義縣立竹崎高中三年級女生陳佩淇，在科技資源不足偏鄉，在教師指導下勤學努力，帶領機器人團隊赴國外比賽，具有機器人構造及程...

政大土地政策與環境規劃原專班揭牌 邀耆老祈福

政治大學土地政策與環境規劃碩士原住民專班教學空間近日正式揭牌，並邀請泰雅族耆老舉行祈福儀式，期許未來實踐原住民族土地正義...

成大數據所團隊獲補助 將開發系統專抓假訊息與反霸凌

成大統計系暨數據科學所副教授李政德團隊曾與世界海關組織（World Customs Organization）國際合作，...

台南曾文社大成果展 現場學費大優惠揪終身學習

台南曾文社區大學今天在麻豆總爺藝文中心舉行成果展，與會曾文社大學員展現學習成果，承辦的真理大學也把握機會，祭出學費85折...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。