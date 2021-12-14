破繭而出的人生 中山E22畢業獻禮

國立中山大學EMBA培育無數企業家與高階主管，是南台灣的產學合作重鎮，今年該校畢業班E22和AP108共12位企業家，將個人與企業迎變應變、蛻變躍進的歷程與智慧，與知識流出版社合作，合著一本新書「破繭而出的人生：12位成功開啟人生之鑰的實踐家」獻給學校，不僅作為畢業的感恩獻禮，更期許承上啟下、繼往開來，幫助更多人夢想成真。

中山大學管理學院院長黃三益指出，過去五年EMBA校友已陸續出版「傳承‧承傳」等五本書，每一本書都有企業家創業艱辛的故事，創業會遇到挫折、失敗，但要有決心，在崎嶇的創業路途也能找到平坦方向。今年這本記載12位創業家生命故事的好書，一定會帶給我們更多啟示與典範，也是同學們獻給在疫情中遭逢變局之企業的最佳禮物。

這12位創業家包括：精湛光學董事長吳俊男、彬騰企業董事長吳榮富、輔英科技大學附設醫院主任秘書周上琳、一品國際餐飲董事長蕭文明、鴻越資訊董事長許蕙繹、集智冷凍設備董事長龔偉宗、瑞得林國際董事長陳冠廷、舜倡發董事長特助朱俊德、超捷國際物流-全球物流事業部協理吳佳東、生命說健康管理副總裁吳宗欣、凱士達(K-STAR)董事長莊朝凱、達成通商董事長李益昇等。