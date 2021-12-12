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陳定川、林長勳、林敏雄 獲北商大名譽博士

台灣醒報 / 記者章文╱台北報導
臺灣永光集團陳定川榮譽董事長(左二)、將捷集團林長勲(左一)、全聯實業暨元利建設林敏雄(右一)分別獲頒榮譽商學博士，右二為台北商大校長張瑞雄。(北商大提供)
臺灣永光集團陳定川榮譽董事長(左二)、將捷集團林長勲(左一)、全聯實業暨元利建設林敏雄(右一)分別獲頒榮譽商學博士，右二為台北商大校長張瑞雄。(北商大提供)

臺灣永光集團陳定川榮譽董事長、將捷集團林長勲總裁、全聯實業暨元利建設林敏雄董事長等三位傑出的台北商業大學校友，因分別在化工、建築以及零售領域上成就非凡，11日在北商大的校慶中獲頒名譽商學博士，由校長張瑞雄主持頒發。

104周年校慶快樂

國立臺北商業大學慶祝創校104周年，於12月11日於活動中心舉辦「絢麗北商，榮耀綻放」校慶活動，此次特別頒發第二屆「臺北商業大學名譽商學博士學位」的獎項給三位在社會上表現傑出的校友，包含臺灣永光集團陳定川榮譽董事長、將捷集團林長勲總裁、全聯實業暨元利建設林敏雄董事長，三位傑出校友都對臺灣社會有長足貢獻。

陳定川榮董致詞時感謝學校與政府的栽培，才能讓他從一位工人出身，在接受過教育後成功翻身；林長勲總裁也表示，在北商所學習的商業知識，讓他可以在建築界站穩一席之地；林敏雄董事長則說，母校給予的榮耀，讓他十分開心，他們都說，將抱著感恩的心情，為社會、母校提供更多服務與回饋。

歷史悠久，求新求變

總統府資政顏志發提到，北商大具有104年悠久的歷史，不斷隨著時代求新求變並升格改制，成為現在最知名的商業大學，相信未來會繼續培養最優秀的人才為國家社會所用。

知名藝人蔡旻佑、吳思賢、李芷婷、艾薇、鄭心慈都來到校園中熱力開唱，學生社團則帶來精彩的表演，包含熱門音樂社、熱舞社、烏克麗麗社、雅韻吉他社、嘻哈文化研習社、管樂社、漾舞社、嵐軒國樂社，展現學生們的青春活力。

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北商大 建築 國樂

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