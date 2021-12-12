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他抱怨理工「地雷科系」不到40K 網勸：快重考
大學選擇不同科系，可能會影響未來就業方向，日前一名讀理工科的網友，自述一路念到研究所，但仍舊從事打雜工作，每天工時長達10-12小時，還要處理雜事，而且就業機會少，許多同科系的人在競爭不到4萬元月薪的工作，此文引發網友討論聲浪。
一名網友在PTT發文指出，他大學就一路念生物科學系，念到研究所畢業，在擔任所內的研究助理時，仍從事打雜工作，工時高達10-12小時，有時候老闆突然打來還要趕緊處理，這份工作也沒有未來性，研究成果都是掛在老闆名下。
原PO接著表示，如果遇到不好的職場，還可能會被霸凌，他認為這份職缺是「一群人關在自己領域，搶一個不到4萬元薪資的萬年工作」，因此他好奇問「各位生科人，你們還在生科領域嗎？」文末他感嘆「好險我12年前離開了」。
文章曝光後，吸引許多網友討論，有人直言「理工科裡的文組，如果還年輕建議快重考」、「不是都轉職去賣雞排？」、「生科真的科系地雷，沒看到有好下場的」、「念生科不如念文組法、商、財金」、「想要待在生科領域，反而不能念生科」。
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