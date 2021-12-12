郭婞淳、林昀儒、鄭怡靜、黃筱雯的最堅強後盾 看創造東奧奇蹟的輔仁大學如何培養體育人才

強身健校，力與美的結合 創造東奧奇蹟的源頭

「體育，可以成為學校的一個亮點，是我們輔仁大學的驕傲，」隨著就讀輔大的選手們在二○二○年東京奧運屢屢締造佳績，全國歡騰，對照江漢聲振振有詞的這句話，確實此言不虛。

舉重女神郭婞淳用長滿厚繭的雙手撐起一片天，不負眾望，一舉為台灣摘下此屆賽事首面金牌；台灣桌球一姐鄭怡靜和被封為「國民金孫」的林昀儒，這對世界排名第一的黃金混雙組合，在這屆賽事再度展現絕佳默契，拍下銅牌，奪下台灣暌違二十一年的奧運桌球項目獎牌，也是台灣首面由本土選手拿下的桌球獎牌，意義非凡；在女子拳擊項目五十一公斤級出賽的 「刺青女拳王」黃筱雯，拚盡汗水與淚水拿下銅牌的那一刻，更為台灣拳擊史寫下新頁。

亮眼成績的背後，除了選手們一路奮戰的動人生命故事再次受到矚目外，也讓更多人關注到在後面默默推了一把、始終做為選手最堅強後盾的輔大。

做選手最安心的後盾

談起輔大發展體育的優勢，教育學院院長曾慶裕數度強調：「這十年以來，我們有個很支持體育的校長。

（本文出自《划向未來的方舟》，未經同意禁止轉載。) 從力邀郭婞淳來輔大，到近幾年鄭怡靜、黃筱雯、林昀儒陸續加入，備受關注的體操精靈「丁丁」丁華恬，也是輔大今年的體育學系新生，「我們會鎖定有潛力的優秀選手，盡可能網羅到學校，給予最好的照顧，讓他們在生活無虞的前提下，專心投入訓練。」

其餘的，像是足球場的興建、中美堂及游泳池的改建，校內的運動場地、各項設備，也都是在江漢聲任內有了大幅度的提升。目前正籌劃一處全新的體育運動教學場域，希望能夠更符合選手與學生的需求。

郭婞淳提到，一進到學校，就可以感受到學校在體育培育方面的大力支持，同時也有很多傑出校友熱心提供資源。每年，學校也都會提供獎學金的申請管道，對於選手在專注訓練上，不啻是最實質的幫助。

黃筱雯回憶自己高三那年，教練鄭文斌找上他，告知輔大要成立第一屆拳擊隊，「當時學校也提供我獎助學金，對於家境清寒的我來說，學校給予運動績優生很好的照顧，於是輔大體育學系就成了我的第一志願。」

林昀儒則認為，對運動員最直接的幫助，就是校內的體育健康資訊科技研究發展中心、體育學系與輔大附設醫院運動醫學中心合作，配合「健康醫療」特色發展，建置「運動傷害防護中心」。

除了訓練期間的包紮防護、復健，還有支援學校校隊在外比賽期間的防護工作， 「選手在訓練過程中，難免會出現運動傷害。有了防護中心，就等於運動選手擁有完善的後勤部隊，可以提供我們更完整的保護網，」林昀儒說明。

喜歡打桌球的校長

此外，鄭怡靜特別想分享，身為具備選手身分的學生，其實跟一般學生體驗到的校園生活截然不同，但系上老師都會隨時關心他們的課業，給予很多輔導建議，這也讓他更篤定自己未來還會繼續攻讀輔大的博士班。他俏皮的向學校喊話：「未來也請多多指教了！」

鄭怡靜笑說，校長都會來看選手們比賽，幫忙加油打氣，「校長也喜歡打桌球，同時相當支持選手。相信這樣子的校長，會把學校治理得跟他為人一樣溫暖。」

（本文出自《划向未來的方舟》，作者：彭漣漪、張雅琳、陳培思、陳名珉）