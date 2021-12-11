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「任何人都可以炸掉台大」 麥塊台大成校史最年輕文物

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
「麥塊台大」(MineNTU)學生團隊12月10日將數位內容捐贈校方典藏及運用。圖書館館長陳光華（左起）、資工系學生周奕勳、昆蟲系學生汪經倫、校長管中閔、工科海洋系學生張博皓、資管系學生方譽霖以及副教務長詹魁元。圖／台大提供
「麥塊台大」(MineNTU)學生團隊12月10日將數位內容捐贈校方典藏及運用。圖書館館長陳光華（左起）、資工系學生周奕勳、昆蟲系學生汪經倫、校長管中閔、工科海洋系學生張博皓、資管系學生方譽霖以及副教務長詹魁元。圖／台大提供

今年新冠疫情之際，台灣大學舉辦了創校近百年來首次的線上畢業典禮，多所學校利用線上直播與學生互動，台大則由「麥塊台大」（MineNTU）團隊打造線上校園巡禮，頗獲外界關注。學生團隊也於事後主動聯繫校方，決定將麥塊台大捐贈校方典藏，這也是台大最年輕的文物，也是校方受贈文物模式的先例。副教務長詹魁元也說，台大永遠有一個數位版的台大校園，進到麥塊，任何人都可以炸掉台大。

台大昨天在校史館內舉行捐贈儀式，台大校長管中閔表示，感謝麥塊團隊四位學生以創新的作法幫助學校，而在校史館內，不僅有傳統實體藏品，也有現代數位產品的捐贈，可見台大在歷史長河中不斷演進，不斷推陳出新但也從來沒忘記過去，保留過去，但也把自己推向未來。

台大麥塊團隊四位來自不同學院的學生發起人方譽霖（資管系五年級）、張博皓（工科海洋系四年級）、周奕勳（資工系二年級）、汪經倫（昆蟲系二年級）。台大表示，捐贈當天互動場面溫馨熱絡，麥塊台大的數位媒材不僅呈現虛擬世界的台大校園，校方也可進行相關媒材多元應用，玩家們也可依校景變化改造虛擬校園，共築未完成的校區，增進台大人對學校的歸屬感。

台大也說，「麥塊台大」是台大校史館列入典藏的學生捐贈中最年輕的文物，並首創校方受贈文物模式的先例，所贈虛擬校園為學生以一格格方塊在線上遊戲「麥塊」（Minecraft）建築而成，在當前的數位世代裡更饒富意義。

台大副教務長詹魁元也表示，數位學習中心會永遠保存善用學生捐贈的這些媒材，台大永遠有一個數位版的台大校園，進到麥塊，任何人都可以炸掉台大，也會再把它復原，也歡迎因疫情一時沒辦法回到台大的海外校友們，共同進到台大麥塊校園。

麥塊團隊今年在疫情三級警戒期間築起的虛擬台大校景，資管系學生方譽霖在「台大學生交流版」揪團玩遊戲，後與工科海洋系學生張博皓、資工系學生周奕勳、資管系學生方譽霖、昆蟲系學生汪經倫等人決定築起「麥塊台大」，並於社群更新施工進度，邀請校內各方「建築師」加入，旋即在台大校園掀起一股建築風。

「麥塊台大」學生團隊12月10日將麥塊台大數位內容捐贈校方典藏及運用。圖／台大提供
「麥塊台大」學生團隊12月10日將麥塊台大數位內容捐贈校方典藏及運用。圖／台大提供

台大 文物 疫情

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