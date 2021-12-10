打造臺灣高階育成重鎮 中正大學產學研發大樓揭牌啟用

中正大學近年不斷將高階研發成果輸出至產業界，為擴大產學營運能量建置產學研發大樓，今由校長馮展華、研發長黃士銘及多位業界代表共同揭牌啟用。校方表示，未來將陸續推動更多技術媒合、商品展示、創業工作坊、技轉授權洽談等活動。

黃士銘說，中正大學近4年來，累計技術移轉授權案多達40件，以師生研發成果創立4家衍生新創公司，總實收資本額達2.4億元，產業別擴及生技、醫療、智能機械等領域。

黃士銘指出，校方近年積極改善校內總體創業環境，建置創新創業法規、提升高階人才薪水、尋覓產學交流與新創育成空間、建立生活實驗室等，未來也期望在嘉義地區建置更大型的創新育成基地，擴大對中小企業的育成服務。

馮展華表示，目前中正大學將聚焦前瞻製造系統、高齡、數位牙醫、奈米生物檢測、智慧醫療等領域，輔導廠商技術升級，有效解決廠商營運關卡，提升研發商品化的成果。今日產學研發大樓啟用，相信能更有效統整校內外產學合作資源與創新研發能量，創造產學雙贏。